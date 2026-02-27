Nereguli fiscale de peste 78 milioane lei identificate de ANAF Antifraudă la o serie de operatori din domeniul transportului alternativ

Nereguli fiscale de peste 78 milioane lei identificate de ANAF Antifraudă la...

177807– 27022026 – În urma controalelor efectuate în lunile ianuarie și februarie 2026 ANAF a constatat lipsa de conformare la obligațiile legale în cazul a 135 de de firme care activează în domeniu transportului alternativ. Au fost stabilite obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 78.289.550 lei și au fost date amenzi de 3.296.728 lei. De asemenea, a fost confiscate suma de 55.303.296 lei încasată în numerar pentru care nu au fost emise documente justificative.

4.910 de autoturisme utilizate în activitatea de transport alternativ, din cauza lipsei aparatelor de marcat electronice fiscal, au fost retrase din circulație.

Pentru a asigura recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, Antifrauda ANAF a instituit, în cazul societăților respective, măsuri asigurătorii în sumă totală de 107.847.368 lei asupra activelor patrimoniale, conturilor bancare și a sumelor urmăribile deținute de platformele de ride-sharing. Aceste măsuri au fost luate pentru a preveni sustragerea sau ascunderea activelor patrimoniale.

Sesizări penale pentru cazurile grave

În ceea ce privește operatorii economici care desfășoară activități de transport alternative de persoane au fost finalizate și investigațiile antifraudă în 11 cazuri în care au rezultat suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală. Pentru acestea, DGAF a întocmit în lunile ianuarie și februarie 2026, sesizări către organele de urmărire penală pentru un prejudiciu în sumă totală de 126.418.722 lei.