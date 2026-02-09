Nicușor Dan, tot nehotărât

177627 – 09022026 – După ce președintele SUA, Donald Trump, a invitat mai mulți șefi de stat să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, răspunsul concret al președintelui Nicușor Dan urmează să vină după mai multe consultări.

Într-o postare pe platforma X, președintele României a anunțat că decizia va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei.

Președintele României a explicat că a început un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român.