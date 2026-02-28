Niște reduceri din marile majorări de impozite

177816– 28022026 – În urma numeroaselor proteste din spațiul public referitoare la taxarea persoanelor cu dizabilități, Guvernul a adoptat în data de 27 februarie o nouă Ordonanță de Urgență prin care reduce unele taxe și impozite locale datorate de persoanele cu dizabilități și de reprezentanții legali, majorate la începutul anului.

Astfel, se reduce cu 50% impozitul pentru clădirea folosită ca domiciliu și pentru terenul aferent acesteia, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav şi a reprezentanților legali, pe perioada îngrijirii, supravegherii şi întreținerii acestora. În cazul persoanelor cu handicap accentuat reducerea este de 25%.

Reducerile se aplică pentru întreaga clădire de domiciliu dacă este deținută cu soţul sau soţia, dar nu se aplică în cazul cotelor-parte deținute de terți.

În cazul mijloacelor de transport cu capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cm³, impozitul se reduce cu 50% pentru cele aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav sau a reprezentanților legali și cu 25% în cazul persoanelor cu handicap accentuat sau a reprezentanților legali ai acestora.

Măsura se aplică pe perioada îngrijirii, supravegherii și întreținerii persoanei cu handicap, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului.

Guvernul estimează că de aceste măsuri vor beneficia peste 70% din totalul persoanelor cu dizabilități din România.

În privința valorii impozabile a clădirilor vechi, cotele de reducere vor fi 15% pentru clădiri cu vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani și 25% pentru clădiri mai vechi de 100 de ani. Măsura se aplică la 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

Dacă s-au efectuat lucrări de renovare majoră, anul finalizării se actualizează la anul recepției lucrărilor. Renovarea majoră include obligatoriu lucrări de intervenții asupra structurii de rezistență a clădirii (reconstrucție, consolidare, modernizare, modificare sau extindere etc.) și alte lucrări pentru îmbunătățirea performanței energetice și calității arhitectural-ambientale. Anul terminării se actualizează dacă valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% valoarea inițială, la finalizarea lucrărilor.

Autoritățile publice locale pot reveni asupra hotărârilor prin care s-au stabilit cotele adiționale la impozitele şi taxele locale, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, în sensul reducerii acestora, dar nu sub cota standard de impozitare prevăzută de lege.

Impozitele şi taxele locale majorate deja și plătite de contribuabili vor fi considerate în contul obligațiilor fiscale restante ori următoare sau pot fi restituite celor îndreptățiți.

Bazele sportive construite de terți și administrate de asociații și fundații pot fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale, prin decizia autorităților locale, dar într-o anvelopă de reducere de 5% față de impozitele și taxele încasate în cursul anului precedent.