Noi obligații și sancțiuni contravenționale de până la 10.000 lei pentru personalul din cadrul autorităților și a instituțiilor publice

Noi obligații și sancțiuni contravenționale de până la 10.000 lei pentru personalul...

177809– 27022026 – În aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, autoritățile introduc un mecanism digital strict de control al respectării restricțiilor pre- și postangajare în vederea prevenirii conflictelor de interese și a utilizării informațiilor sau influenței dobândite în exercitarea funcției, în scopuri private.

În contextul implementării prevederilor Legii nr. 189/2025, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 148 din 26 februarie 2026, Procedura de transmitere prin sistemul e-DAI a declaraţiilor referitoare la restricţiile pre- şi postangajare.

Manualul privind transmiterea prin intermediul sistemului e-DAI a declarațiilor pe propria răspundere referitoare la restricțiile pre- și postangajare precum și a notificării, este publicat pe site-ul Agenției, în secțiunea GHIDURI ȘI MANUALE https://integritate.eu/resurse/ghiduri-si-manuale/.

Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația de a desemna, prin act administrativ al conducătorului autorității/instituției, o persoană sau o structură responsabilă, în vederea aplicării prevederilor privind restricțiile pre- și postangajare.

Declarațiile se transmit Agenției:

exclusiv în format electronic prin intermediul e-DAI;

certificate cu semnătură electronică calificată.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 189/2025 constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și/sau interdicția de a desfășura activități sau stabilirea de limite în desfășurarea acestora.

În vederea respectării prevederilor legale, recomandăm consultarea legislației aplicabile pentru conformarea la termenele și cerințele procedurale precum și a materialelor publicate pe site-ul Agenției.