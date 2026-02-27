Acasă Anchete Interne Noi obligații și sancțiuni contravenționale de până la 10.000 lei pentru personalul...

Noi obligații și sancțiuni contravenționale de până la 10.000 lei pentru personalul din cadrul autorităților și a instituțiilor publice

De
A.R.
-
ANI

 177809– 27022026 –  În aplicarea prevederilor Legii nr. 189/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, autoritățile introduc un mecanism digital strict de control al respectării restricțiilor pre- și postangajare în vederea prevenirii conflictelor de interese și a utilizării informațiilor sau influenței dobândite în exercitarea funcției, în scopuri private.

 În contextul implementării prevederilor Legii nr. 189/2025, a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 148 din 26 februarie 2026, Procedura de transmitere prin sistemul e-DAI a declaraţiilor referitoare la restricţiile pre- şi postangajare.

 Manualul privind transmiterea prin intermediul sistemului e-DAI a declarațiilor pe propria răspundere referitoare la restricțiile pre- și postangajare precum și a notificării, este publicat pe site-ul Agenției, în secțiunea GHIDURI ȘI MANUALE  https://integritate.eu/resurse/ghiduri-si-manuale/.

 Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația de a desemna, prin act administrativ al conducătorului autorității/instituției, o persoană sau o structură responsabilă, în vederea aplicării prevederilor privind restricțiile pre- și postangajare.

Declarațiile se transmit Agenției:

exclusiv în format electronic prin intermediul e-DAI;

certificate cu semnătură electronică calificată.

 Nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 189/2025 constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei și/sau interdicția de a desfășura activități sau stabilirea de limite în desfășurarea acestora.

 În vederea respectării prevederilor legale, recomandăm consultarea legislației aplicabile pentru conformarea la termenele și cerințele procedurale precum și a materialelor publicate pe site-ul Agenției.