Noi taxe de călătorie pentru Regatul Unit

177760 – 23022026 – Începând cu 25 februarie, cetățenii români care doresc să viziteze Regatul Unit pentru o perioadă de până la șase luni, fie pentru turism, vizitarea familiei, călătorii de afaceri, tratament medical sau cercetare, nu au nevoie de o viză clasică, ci de o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA). România se numără printre țările ai căror cetățeni sunt eligibili să aplice online pentru ETA, iar această autorizație simplifică procesul de intrare în țară. Costul unei ETA este de 16 lire sterline și are o valabilitate de doi ani.

Procesul de solicitare a ETA implică trei pași: completarea cererii, confirmarea plății și primirea autorizației aprobate. Aplicația online este descrisă ca fiind directă și simplu de completat. Fiecare persoană care călătorește, inclusiv bebelușii și copiii, are nevoie de o ETA. Este posibil să depuneți cereri și pentru alte persoane.

Deși obținerea unei ETA este o cerință obligatorie de călătorie, aceasta nu garantează automat intrarea în Regatul Unit.

Obținerea unei ETA nu este obligatorie pentru cei care au deja permisiunea de a locui, munci sau studia în Regatul Unit. Majoritatea vizitatorilor au, însă, nevoie de ETA sau de o viză. În general, este nevoie de ETA pentru călătorii din Europa, SUA, Australia, Canada sau anumite alte țări.

Cererea oficială pentru ETA poate fi depusă pe site-ul guvernului britanic. În plus, aplicațiile dedicate pentru telefoanele mobile pot fi descărcate din magazinele Appstore și GooglePlay. Există, de asemenea, agenții private care oferă servicii de asistență în procesul de aplicare. Serviciile acestora pot include revizuirea cererii de către experți, corectarea informațiilor lipsă sau incorecte și un proces de aplicare simplificat, însă o aplicație depusă direct pe site-ul guvernului are un cost mai mic.

Și Uniunea Europeană a implementat o abordare asemănătoare pentru modernizarea controlului frontierelor și consolidarea securității prin Sistemul Electronic de Intrare/Ieșire (EES) și Sistemul European de Informații și Autorizații de Călătorie (ETIAS). Acestea afectează majoritatea călătorilor din afara spațiului UE/Schengen pentru șederi scurte.

Sistemul EES a început să funcționeze de pe 12 octombrie 2025 și se aplică vizitelor de până la 90 de zile, înlocuind ștampilarea pașapoartelor. Sunt scutiți de această cerință cetățenii irlandezi și rezidenții UE care au pașapoarte britanice.

Pe lângă EES, ETIAS este anticipat să devină activ spre sfârșitul anului 2026, ca o nouă autorizație de călătorie obligatorie pentru călătorii scutiți de viză. Va costa 20 euro (gratuit sub 18 și peste 71 de ani) și va fi validă trei ani. Aplicațiile se fac exclusiv prin www.europa.eu/etias.