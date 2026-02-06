 O nouă avertizare MAI: „Am o urgență, trimite bani!”

177617 – 06022026 – Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra unei noi metode de fraudă care se răspândește rapid și folosește inteligența artificială pentru a imita vocea persoanelor apropiate.

Potrivit MAI, infractorii pot clona vocea unui membru al familiei sau a unui prieten folosind doar câteva secunde de înregistrare audio preluate din rețelele sociale. Cu ajutorul acestor mostre, atacatorii generează apeluri telefonice extrem de realiste, menite să provoace panică.

Scenariul este aproape întotdeauna același: victima primește un telefon în care aude vocea cuiva cunoscut care spune că a avut un accident sau se află într-o situație de urgență și cere bani imediat.

Autoritățile atrag atenția că vocea este falsă, chiar dacă sună perfect real.

Scopul este obținerea rapidă de bani și date sensibile, fără ca persoana apelată să apuce să verifice informațiile sau să ceară detalii suplimentare.

Recomandările Ministerului Afacerilor Interne sunt clare:

– închideți imediat apelul;

– sunați direct persoana care v-a cerut ajutorul, folosind numărul cunoscut;

– nu trimiteți bani;

– nu oferiți date personale sau informații bancare.

MAI subliniază că orice apel care creează presiune emoțională și solicită bani „de urgență” trebuie tratat cu maximă suspiciune și verificat printr-un contact direct cu persoana respectivă.