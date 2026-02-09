O nouă ediție TEZAUR: Investiții avantajoase în titluri de stat cu dobânzi neimpozabile de până la 7% pe an

O nouă ediție TEZAUR: Investiții avantajoase în titluri de stat cu dobânzi...

177633 – 09022026 – Ministerul Finanțelor lansează astăzi, 9 februarie 2026, a doua ediție a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care oferă persoanelor fizice o nouă oportunitate de economisire în condiții avantajoase.

În perioada 9 februarie 2026 – 6 martie 2026, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,10%, 6,55%, respectiv, 7%.

Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

Între 9 februarie 2026 – 4 martie 2026 , prin platforma Ghișeul.ro ;

, prin platforma ; Între 9 februarie 2026 – 5 martie 2026 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

Între 9 februarie 2026 – 6 martie 2026 de la sediul unităților Trezoreriei Statului ;

de la sediul unităților ; Între 9 februarie 2026 – 5 martie 2026 în mediul urban și 9 februarie 2026 – 4 martie 2026 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.