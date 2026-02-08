Oana Țoiu: „România este un partener indispensabil în dezvoltarea economică bazată pe industriile viitorului “

177623 – 08022026 – Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a fost invitată la evenimentul public „Davos to the Arctic: Forging Transatlantic Unity-A Romanian View”, găzduit de think-tank-ul american Hudson Institute și transmis în direct în SUA de rețeaua C-SPAN, vineri 6 februarie.

Este a doua prezență a ministrului Oana Țoiu pe platforma Hudson Institute, după evenimentul din 9 octombrie 2025 („A View from Bucharest”), abordarea diplomatică a ministrului în parteneriatul transatlantic include perspectiva României parte a canalelor de dialog strategic cu instituțiile de analiză din Statele Unite ale Americii.

Hudson Institute este un think-tank care oferă analize și soluții care modelează politicile externe și de securitate la Washington.

Discuția de la Hudson Institute are loc în marja participării ministrului Oana Țoiu la prima Ministerială privind Mineralele Critice, găzduită de Secretarul de Stat Marco Rubio și Vicepreședintele J.D. Vance.

„Prietenii noștri români ne reamintesc constant și pe bună dreptate de importanța regiunii Mării Negre. Lucrările continuă pentru transformarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu în cea mai mare astfel de instalație din NATO” a spus în deschiderea evenimentului Joel Scanlon, Vicepreședinte executiv al Hudson Institute.

Discuția a fost moderată de Peter Rough, Senior Fellow și director al Centrului pentru Europa și Eurasia din cadrul Hudson Institute, un expert recunoscut la Washington pentru analizele sale privind securitatea transatlantică.

Ministrul român al Afacerilor Externe a explicat cum succesul economic al României – a cărei economie a crescut de zece ori într-o singură generație – se suprapune acum pe nevoia de reziliență a întregului bloc transatlantic.

„Relația noastră cu Statele Unite are o istorie de peste 120 de ani, începută cu primii investitori americani în sectorul energetic românesc. Astăzi, suntem pregătiți să ducem acest parteneriat la următorul nivel prin colaborarea în domenii de înaltă tehnologie și minerale critice, esențiale pentru viitorul ambelor națiuni. În calitate de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, România își asumă o responsabilitate strategică. Misiunea noastră este să ne creștem producția în următorii ani pentru a scădea prețurile acasă și a contribui la protejarea regiunii împotriva utilizării prețurilor la energie ca armă de șantaj politic și pentru a asigura o alternativă viabilă și sigură la resursele rusești”, a spus ministrul Oana Țoiu în intervenția sa la Hudson Institute.