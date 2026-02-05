Ochii pe creiere

177598 – 05022026 – Liberalul Mircea Fechet atrage atenția că România nu își mai permite să plătească peste 100.000 lei pentru formarea unui medic bun, pe care apoi să îl piardă din cauza unui sistem rigid și nedrept.

Deputatul atrage atenția, din Parlament, asupra unei disfuncționalități majore din sistemul de sănătate, care riscă să anuleze eforturile statului român de a păstra medicii tineri în țară. Liberalul susține că e «absurd» ca mii de medici specialiști să se lovească anual de imposibilitatea de a ocupa un post în sistemul public, imediat după încheierea rezidențiatului, în condițiile în care spitalele publice se confruntă cu un deficit cronic de personal medical înalt calificat. În context, Mircea Fechet citează datele de la Institutul Național de Statistică (INS), care arată că, în ultimii șapte ani, în România există un progres privind creșterea numărului de medici, însă subliniază că acest progres riscă să fie compromis dacă sistemul continuă să îi blocheze pe tinerii specialiști. Aceștia se văd nevoiți să-și caute luni întregi un loc de muncă, uneori fără niciun venit și fără nicio perspectivă. Deputatul vine cu o propunere prin care exodul de halate albe să fie oprit: introducerea unei reguli clare și echitabile, care să permită medicilor deveniți specialiști să își aleagă spitalul unde să profeseze în funcție de rezultatele obținute la examenul de specialitate și de evaluările din timpul rezidențiatului, criteriul fiind exclusiv competența.

”România trăiește un paradox în Sănătate: spitalele publice țipă după profesioniști, însă sistemul îi ține pe medicii tineri la ușă. La finalul facultății, medicii depun Jurământul lui Hippocrate și promit să pună pacientul pe primul loc. Statul ar trebui să facă același lucru cu ei.

Astăzi, însă, sistemul îi tratează pe mulți dintre cei mai bine pregătiți tineri ca pe o problemă administrativă. A recunoscut-o recent chiar ministrul Sănătății: „Noi producem de trei ori mai mulți rezidenți decât putem include în sistem, pentru că cifrele de școlarizare au scăpat de sub control în ultimii 5 ani”, a spus Alexandru Rogobete. Consecința e dură și absurdă: din aproximativ 10.000 tineri care au dat rezidențiatul anul trecut, doar jumătate lucrează acum într-un spital. Nu e vina lor că România le trântește realitatea în față și îi gonește peste graniță.

După trei, cinci sau șapte ani de muncă pe brânci, examene, gărzi și evaluări continue, un tânăr medic devine specialist. Are diplomă, are drept de liberă practică și parafă. Și apoi… caută de lucru. Stă luni întregi fără un post, uneori fără niciun venit, într-un sistem public care duce lipsă cronică de medici buni.

E o risipă de inteligență, de vocație și, da, de bani publici – pentru că formarea unui singur medic costă statul român peste 100.000 lei”, a spus Mircea Fechet, care a afirmat că respectul pentru profesioniștii în halate albe înseamnă a le acorda șansa de a profesa în țară, nu de a le crea condiții pentru a emigra sau a abandona medicina.

Deputatul propune alocarea anuală a unui număr de posturi dedicate celor mai bine clasați specialiști, după finalizarea rezidențiatului, pentru a asigura necesarul de competență în sistemul public de sănătate.