Pacienții vor fi programați la investigațiile medicale de medicii curanți

177737 – 20022026 – Medicii vor fi obligați să programeze pacienții pentru investigațiile medicale ulterioare și să faciliteze obținerea unei a doua opinii medicale, conform unor modificări la Legea 46/2003 privind drepturile pacientului adoptat de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională. Conform inițiatorilor, noutățile introduse în lege asigură ”acces echitabil, continuu și eficient la servicii medicale de calitate”, în special în contextul procesului de stabilire a diagnosticului.

Propunerea vine ca răspuns la o serie nevoi identificate în sistemul de sănătate național și are ca obiectiv alinierea legislației naționale la standardele europene referitoare la drepturilor pacientului.

Principala modificare propusă se referă la introducerea unei noi prevederi în lege, care stipulează că pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului de către medicul curant.

Rațiunea acestei modificări derivă din constatările conform cărora numeroși pacienți se confruntă cu dificultăți în accesarea etapelor subsecvente din procesul medical, fiind adesea constrânși să navigheze individual prin labirintul sistemului, fapt ce generează frecvent întârzieri substanțiale în stabilirea diagnosticului și inițierea tratamentului adecvat.

O altă completare vizează garanția că pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) au dreptul la o nouă consultație medicală pentru o a doua opinie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale: „pacientul are dreptul de a fi direcționat și programat la următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unității medicale în care s-a desfășurat consultația”.

Această a doua opinie poate fi formulată atât pe baza investigațiilor medicale deja efectuate, cât și pe baza unor investigații suplimentare solicitate. Obiectivul acestei măsuri este consolidarea încrederii în actul medical și facilitarea unei decizii informate a pacientului cu privire la diagnostic și opțiunile terapeutice disponibile.

Dreptul la o a doua opinie este o practică recunoscută pe plan internațional, care conferă pacientului posibilitatea de a consulta un alt specialist fără a fi obligat să repornească întregul proces de investigații și evaluare.

Această inițiativă este percepută ca o „plasă de siguranță” pentru pacienți, fiind considerată relevantă în cazurile complexe sau în situațiile în care există incertitudini, fie de natură subiectivă, fie obiectivă, privind diagnosticul stabilit sau tratamentul propus.