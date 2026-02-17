Parlamentari americani, în vizită la Fetești

177706 – 17022026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a primit luni, 16 februarie, vizita unei delegații a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatorul Jeanne Shaheen.

Momentul principal al întrevederii l-a constituit vizita la Centrul de Instruire F-16, inaugurat în 2023 la Baza 86 Aeriană Fetești. Acesta este o platformă avansată de pregătire, unică la nivel european, care oferă piloților români, ucraineni și din alte state aliate și partenere acces la programe de instruire de înalt nivel, aliniate standardelor NATO.

Pe parcursul discuțiilor, a fost subliniat și rolul fundamental pe care bazele militare de la Deveselu, Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii îl dețin în configurația de descurajare și interoperabilitate a Alianței, constituind piloni esențiali pentru proiecția puterii și consolidarea securității în plan regional.

Partea română a manifestat un interes deosebit pentru valorificarea mecanismelor de finanțare oferite de Guvernul Statelor Unite în scopul modernizării Forțelor Armate, precum și pentru avansarea obiectivelor stabilite în Foaia de parcurs privind cooperarea în domeniul apărării pentru perioada 2020-2030.

Cu prilejul vizitei la Fetești, delegația a vizitat și Baza 86 Aeriană, iar ministrul apărării naționale a avut și o întâlnire cu personalul unității, cu care a discutat despre provocările activității în cadrul acestei importante capacități a Forțelor Aeriene Române și a NATO.

Delegația americană a fost primită și la Cotroceni.