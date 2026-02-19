Parlamentul și-a adus aminte de activitatea STS

177724 – 19022026 – Membrii Comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților și Senat au efectuat o vizită de lucru la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), în cadrul căreia a fost prezentat și analizat Raportul de activitate al instituției pe anul 2024.

Au fost prezentate principalele direcții de acțiune, evoluțiile înregistrate în domeniul telecomunicațiilor speciale, modernizarea infrastructurii IT&C și proiectele destinate creșterii capacităților tehnice, precum și provocările generate de evoluțiile tehnologice și de mediul de securitate actual.

În ultimii ani, STS și-a consolidat rolul de furnizor de servicii IT&C securizate pentru statul român, asigurând comunicații sigure și servicii IT integrate pentru administrația publică centrală și locală și pentru Sistemul Național de Apărare din România.

Modernizarea Serviciului de urgență 112 prin operaționalizarea celui mai modern sistem Next Generation 112 din Europa, dezvoltarea unor sisteme de comunicații complexe și implementarea a zeci de programe finanțate din fonduri europene și prin PNRR confirmă angajamentul instituției pentru digitalizare, securitate și eficiență.

Membrii comisiilor au subliniat importanța misiunii STS în sprijinul instituțiilor statului și al cetățenilor, precum și contribuția la creșterea rezilienței infrastructurilor critice și la dezvoltarea serviciilor digitale publice. Totodată, au fost abordate aspecte privind prioritățile de dezvoltare pentru perioada următoare, necesarul de resurse și cadrul legislativ aplicabil, în contextul responsabilităților STS în domeniul securității comunicațiilor și al digitalizării serviciilor publice.