Patronatele din turism cer ministrului Economiei să nu mai facă generalizări și să ceară scuze  public pentru eticheta ”evazioniști fiscali”

Patronatele din turism cer ministrului Economiei să nu mai facă generalizări și...

177562 – 02022026 – Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) își exprimă public indignarea față de recentele declarații prin care ministrul Economiei, Irineu Darău, induce ideea că operatorii economici din turism ar practica, în mod generalizat, evaziunea fiscală. Organizația consideră că ”ministrul Ambrozie-Irineu Darău, confundă, voit sau din necunoaștere, turismul reglementat cu economia subterană”.

Federația afirmă că nu reprezintă infractori, nu va accepta niciodată asocierea angajatorilor din turism cu fenomenul infracțional și că nu turismul este problema semnificativă a evaziunii fiscale din România. FPTR mai arată că în urma discuțiilor cu conducerea Ministerului Finanțelor Publice s-au desprins concluzii clare și fără echivoc, inclusiv din partea autorităților fiscale:

evaziunea fiscală în rândul operatorilor economici clasificați și licențiați din turism este semnificativ sub media națională șio că marea evaziune se regăsește, în principal, în unități de alimentație publică neclasificate, structurile de cazare neclasificate și în activități care nu aparțin turismului și nu sunt parte a sectorului reprezentat de federație.

”FPTR consideră nedemnă și periculoasă persistența unei gândiri care relativizează evaziunea fiscală, prezentând-o ca pe un fenomen de „supraviețuire”, așa cum s-a sugerat public și de alți membri ai guvernului, inclusiv la ultimul târg de turism organizat la Cluj-Napoca de către ANAT”, se arată într-un comunicat al Federației.

Astfel de afirmații mută responsabilitatea de la instituțiile abilitate către mediul privat, banalizează încălcarea legii și par mai degrabă o tentativă de a acoperi eșecul statului în combaterea evaziunii reale, decât o soluție.

FPTR solicită domnului Ambrozie-Irineu Darău, Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, să își ceară scuze public față de angajatorii din turism, față de cei peste 200.000 de salariați care muncesc corect în acest sector, și să înceteze generalizările periculoase care stigmatizează un domeniu vital pentru economia României.