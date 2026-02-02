Pe lângă relansarea economică, PSD vrea și un pachet de solidaritate

177565 – 02022026 – Partidul Social Democrat a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea în regim de urgenţă a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate. Iar liderul PSD Sorin Grindeanu zice că transmite un avertisment pentru toţi cei responsabili.

Liderii PSD, reuniți în ședință la Vila Lac I, au discutat despre posibilitatea ieșirii de la guvernare. Nu au luat o decizie, dar și-au stabilit clar condițiile pentru a rămâne în coaliție.

Ședința a durat aproximativ două ore, iar social-democrații nu au avut semnal la telefon pentru a nu comunica în exterior. Au fost prezenți liderii de la centru, dar și cei din teritoriu, iar în discuții au fost exprimate multe nemulțumiri cu privire la guvernare.

Concret, social-democrații și-ar dori adoptarea rapidă a unui pachet de solidaritate, ajutoare pentru pensionari și mai multe ajutoare pentru persoanele din medii defavorizate, eliminarea contribuției la sănătate de 10% pentru mame și veterani de război, introdusă în luna august, prin adoptarea primului pachet fiscal.

Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.

”Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieţii şi nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici şi pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuţii sterile despre funcţii sau scenarii politice care generează instabilitate.

Îi avertizez pe toţi cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depăşită, iar România nu îşi mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populaţie şi companii”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Potrivit PSD, pachetul de relansare economică este vital pentru menţinerea locurilor de muncă şi pentru supravieţuirea firmelor româneşti.

În acelaşi timp, pachetul de solidaritate asigură protecţie minimă pentru cei loviţi direct de austeritate: pensionarii cu pensii mici, copiii cu dizabilităţi, mamele cu copii, veteranii sau persoanele cu handicap, arată social-democraţii.

Sprijin pentru pensionari

În ceea ce priveşte sprijinul pentru pensionari, PSD propune acordarea unui sprijin financiar în două tranşe egale, aprilie şi decembrie, pentru 2,8 milioane de persoane, după cum urmează:

1.000 de lei pentru 124 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

PSD susţine și că nu va accepta tăieri din bugetul Educaţiei, fiindcă reducerile de costuri operate în 2025 au provocat deja probleme majore sistemului de învăţământ.

Totodată, PSD menţionează că ”va susţine doar soluţii care reduc presiunea asupra oamenilor şi economiei şi va sancţiona politic orice tentativă de a prelungi austeritatea pe seama celor vulnerabili”.

De asemenea, social-democrații vor ca banii din taxele locale să rămână la primării.

Ei spun că aprobarea acestor pachete este necesară şi trebuie să fie realizată cu celeritate înainte de adoptarea bugetului pentru anul 2026.

La ședința de duminică, mai mulți primari și-au exprimat nemulțumirea legată de majorarea taxelor și impozitelor locale și față de intenția reducerii cotelor defalcate din impozite.

Una peste alta, PSD nu va ieși de la guvernare, așa cum s-a tot vorbit în spațiul public înm ultima vreme, amenințările de acest gen urmărind, de fgapt, să pună presiune pe Guvernul Bolojan, din care și social-democrații fac parte. Mai mult, PSD nu poate ieși de la guvernare în acestă perioadă în care există discuții despre schimbările din Justiție și despre numirile așteptate pentru conducerea serviciilor de informații.