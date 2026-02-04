Pentru o alegere europeană: investițiile publice trebuie să susțină producția și locurile de muncă de calitate în Europa

177587 – 04022026 – Într-un context internațional profund schimbat, marcat de revenirea relațiilor de putere, de competiție neloială și de politici protecționiste asumate de marile economii globale, Europa se află într-un moment de răscruce. Regulile comerțului internațional sunt redefinite, iar lipsa unei politici industriale ambițioase riscă să transforme Uniunea Europeană într-un simplu spațiu de consum și asamblare pentru alții.

În acest context, Confederația Națională Sindicală ,,Cartel ALFA”, împreună cu industriAll Europe, a co-semnat articolul de opinie comun promovat de vicepreședintele Comisiei Europene, Stéphane Séjourné, care face apel la instituirea unei preferințe europene reale în utilizarea fondurilor publice și în politicile industriale ale Uniunii Europene.

Experiența ultimilor ani arată clar că deschiderea piețelor, în absența unor mecanisme de protecție și de condiționalitate socială, nu este suficientă. Dezechilibrele comerciale s-au adâncit, iar industrii strategice, competențe și locuri de muncă de calitate sunt puse în pericol. Doar în ultimul an, Uniunea Europeană a înregistrat un deficit comercial record de 350 de miliarde de euro în relația cu China. Acesta reprezintă un semnal evident al vulnerabilității structurale a economiei europene.

În fața acestor realități, este necesară o schimbare de paradigmă. Așa cum alte mari puteri economice își protejează industriile strategice prin politici de tip „Made in China” sau „Buy American”, Europa trebuie să își asume, fără complexe, o abordare „Made in Europe”.

Principiul este simplu și echitabil: ori de câte ori sunt utilizați bani publici europeni, aceștia trebuie să contribuie la producția realizată pe teritoriul Uniunii și la crearea și menținerea unor locuri de muncă de calitate. Fie că vorbim despre achiziții publice, ajutoare de stat, strategii de sprijin sau investiții, beneficiarii trebuie să asigure o parte substanțială a producției în Europa. Aceeași logică trebuie aplicată și investițiilor străine directe.

Această abordare nu înseamnă izolaționism sau renunțarea la deschiderea economică. Preferința europeană trebuie aplicată „în stil European”: fără birocrație inutilă, cu evaluarea prealabilă a impactului economic, cu respectarea dreptului internațional și în dialog cu partenerii de încredere. Ea trebuie să protejeze industria, capitalul intelectual, forța de muncă și valorile sociale europene. Această poziționare se înscrie în pregătirea prezentării Industrial Accelerator Act de către Comisia Europeană și în dezbaterile din cadrul viitoarei reuniuni informale a Consiliului European. Totodată, ea face parte din eforturile comune de a introduce condiționalități sociale clare în utilizarea banilor publici, ca alternativă la agenda de dereglementare promovată de BusinessEurope.

Europa nu își poate construi viitorul doar pe competitivitate bazată pe costuri reduse și pe slăbirea standardelor sociale. O politică industrială autentică înseamnă investiții strategice, securitate economică și respect pentru muncă. Instituirea unei preferințe europene este un act de independență economică și un semnal clar că Uniunea Europeană își asumă responsabilitatea pentru propriul său model economic și social.

Europa are nevoie de politici publice care să pună munca și producția în centrul deciziilor!