Percheziții într-un caz de corupție la Primăria Sectorului 5

177614 – 06022026 – După ce joi primarul Sectorului 3 a fost pus sub control judiciar, astăzi procurorii anticorupție au decins la o altă primărie de sector din Capitală. DNA efectuează vineri dimineața 9 percheziţii în mai multe birouri din cadrul Primăriei Sectorului 5. Dosarul vizează acte de corupţie din domeniul imobiliar (trafic de influenţă, dare de mită, luare de mită şi fals intelectual). Potrivit unor surse judiciare, sunt vizați administratorul public al sectorului, arhitectul șef și mai mulți șefi din cadrul Poliției Locale.

