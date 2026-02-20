Percheziții într-un dosar de fraudă cu ajutoare de încălzire

177747 – 20022026 – O instituție publică (Primăria Chiuza, conform Bistriteanul.ro – n.n.) și locuințele unor persoane fizice au fost percheziționate de polițiști într-un dosar penal privind fraude cu ajutoarele pentru încălzire. 5 angajați ai primăriei și o a șasea persoană ar fi falsificat, începând din octombrie 2024 până în ianuarie 2026, cereri de acordare a ajutoarelor de încălzire.

Persoanele vizate de comiterea faptelor ar fi falsificat înscrisuri, în baza cărora ar fi solicitat ulterior sume de bani în numele unor persoane îndreptățite sau nu să le primească, dar care nu ar fi formulat astfel de cereri.

Ulterior, pe statele de plată, membrii grupului ar fi contrafăcut semnăturile persoanelor care apăreau ca fiind solicitante și și-ar fi însușit diverse sume de bani.

Astfel, sumele achitate către instituție, în perioada 2024-2026, sunt în valoare de 279.560 de lei.