177675 – 13022026 – Poliția belgiană a efectuat joi percheziții la Comisia Europeană într-o anchetă care vizează posibile nereguli în vânzarea unor active imobiliare, potrivit publicației Financial Times.

Potrivit a două persoane familiarizate cu operațiunea, perchezițiile au avut loc la diferite sedii ale Comisiei din Bruxelles, inclusiv la departamentul de buget.

Investigația vizează vânzarea proprietăților imobiliare ale UE, care a avut loc în mandatul anterior al Comisiei, când Johannes Hahn era comisar pentru buget.

Hahn era responsabil cu gestionarea bugetului UE de 1 trilion de euro până în 2024. După încheierea mandatului său, a fost numit trimis special al UE pentru Cipru.

Investigația este condusă de Parchetul European (EPPO) și vizează 23 de clădiri care au fost achiziționate de fondul suveran belgian SFPIM pentru 900 milioane de euro în 2024.

La momentul respectiv, Comisia a afirmat că vânzarea a fost licitată în conformitate cu reglementările financiare ale UE.

Un purtător de cuvânt al Comisiei citat de FT a afirmat că „vânzarea clădirilor a urmat proceduri și protocoale stabilite și suntem încrezători că procesul a fost desfășurat în mod conform”, adăugând că executivul UE „va coopera pe deplin cu EPPO și cu autoritățile belgiene competente în această chestiune”.