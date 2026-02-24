Persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc

177779 – 24022026 – Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Oradea, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, de 26, 27 și 31 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. În sarcina persoanei de 31 de ani s-a reținut și săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Din probele administrate a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2026, persoana, de 31 de ani, ar fi procurat, deținut și tranzacționat droguri de mare risc, sub formă de substanțe cristaline și canabis, drog de risc, cu sume cuprinse între 100 și 450 de lei.

De asemenea, din actele de urmărire penală a reieșit că, aceasta s-ar fi aprovizionat cu diverse substanțe interzise, prin intermediul celorlalte două persoane cercetate, care, la data de 22 februarie 2026, au fost prinse în flagrant delict, în localitatea Avram Iancu, din județul Bihor, în timp ce ar fi deținut și transportat 110 grame de substanță cristalină 4 CMC, drog de mare risc, ce urmau să fie comercializate pentru 4.000 de lei.

Ulterior, la data de 22 februarie, polițiștii au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, fiind descoperite și ridicate peste 40 de grame de substanțe cristaline (droguri de mare risc), o parte fiind porționate și ambalate, 30 de grame de canabis, un cântar de precizie, precum și alte mijloace de probă.

La data de 22 februarie 2026, procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea celor 3 persoane, ulterior, la data de 23 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bihor a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor.