Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero București beneficiază de protecție salarială extinsă

Peste 5.000 de angajați de la Damen Mangalia, Liberty Galați și Romaero...

177743 – 20022026 – Guvernul a adoptat, la inițiativa Ministerului Muncii, o OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. Modificarea legislativă vizează sporirea nivelului de protecție de care beneficiază salariații în situația în care angajatorii intră în insolvență sau în procedura concordatului preventiv.

Actul normativ extinde sfera de aplicare a Legii nr. 200/2006 și la angajatorii față de care s-a deschis procedura de concordat preventiv și instituie plafoane majorate creanțelor salariale garantate pentru operatorii economici de interes strategic, respectiv:

până la 12 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul insolvenței;

până la 6 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat, în cazul concordatului preventiv.

În forma actuală, legea reglementează plata creanțelor salariale din Fondul de garantare pe o durată maximă de 5 luni și în limita a 5 salarii medii brute pe salariat, exclusiv în cazul insolvenței și fără diferențiere în funcție de rolul economic sau strategic al angajatorului. Această prevedere se menține. Noul act normativ prevede definirea noțiunii de operator economic de interes strategic ca fiind operatorul a cărui activitate este esențială pentru apărarea națională, securitatea economică, energetică, alimentară sau socială a statului, ori pentru funcționarea infrastructurilor critice și a capacităților industriale de apărare ale statului. Prin hotărâre a Guvernului se va stabili lista acestor operatori, precum și criteriile sectoriale obiective propuse de ministerul de resort.

Ordonanța de urgență adoptată de Executiv clarifică și mecanismul fiscal aplicabil sumelor plătite din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale: acestea se achită în cuantum net, iar agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din subordinea ANOFM virează direct impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de salariați.

Pentru cererile aflate în curs de soluționare sunt prevăzute dispoziții tranzitorii.