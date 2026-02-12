Plan european antidrone

177662 – 12022026 – Comisia Europeană a prezentat planul de acțiune pentru contracararea amenințărilor tot mai mari reprezentate de drone la adresa securității UE.

În ultimii ani, UE s-a confruntat cu provocări multidimensionale și din ce în ce mai mari legate de drone și de baloanele meteorologice, inclusiv survolări ostile, încălcări ale spațiului aerian, perturbări ale aeroporturilor, precum și riscuri pentru infrastructura noastră critică, ca și pentru frontierele noastre externe și spațiile noastre publice.

Planul reprezintă un răspuns la solicitările venite din partea statelor membre ale UE și din partea Parlamentului European pentru o abordare unitară la nivelul UE împotriva amenințărilor reprezentate de dronele dăunătoare. Acesta se axează pe dimensiunea securității interne civile, completând și sprijinind în același timp activitatea desfășurată de Comisie în domeniul apărării și consolidând sinergiile dintre sectorul civil și cel militar. În plus, contribuie la dezvoltarea unei piețe europene competitive a dronelor, deblocând potențialul de inovare, de creștere economică și de creare de locuri de muncă.