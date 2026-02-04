PMB: Apa caldă și caldura se plătesc doar când sunt în paramentri normali

177596 – 04022026 – Agentul termic în Bucureşti este taxat la nivelul maxim doar atunci când apa caldă şi căldura sunt livrate la parametri normali, informează Primăria Capitalei.

La subsolul fiecărui bloc, contorul de energie termică înregistrează cantitatea exactă de gigacalorie livrată în imobil. Concret, se plătește în funcție de temperatura apei. În momentul în care nu se furnizează apă caldă la parametrii contractuali (și când nu există posibilitatea sistării acesteia), contorul de energie termică nu înregistrează consum (MWh/Gcal). Apa „călduță” e mai ieftină decât cea fierbinte, deoarece pentru ea se folosește o cantitate mai mica de Gcal. Nu se facturează estimativ și nu se plătește în avans!

Întreținerea afișată la vizierul blocului nu reprezintă doar contravaloarea încălzirii, ci totalul cheltuielilor, precum apa rece menajeră, energia electrică pentru scara blocului, curăţenia, salarii administraţia blocului.