PNRR și Programul SAFE pe agenda discuțiilor premierului Ilie Bolojan cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

177802 – 26022026 – Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întrevedere cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul vizitei la Bruxelles.

Prim-ministrul a prezentat stadiul implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, cu accent asupra îndeplinirii jaloanelor referitoare la reforma pensiilor magistraților și la procesul de decarbonizare. Cei doi oficiali au convenit că la nivelul Comisiei Europene vor fi analizate solicitările României, în vederea adoptării deciziei finale privind cererile de plată 3 și 4, urmând să transmită un răspuns, în prima parte a lunii martie.

Președintele Comisiei Europene a apreciat reformele adoptate de Guvern și faptul că România se menține pe traiectoria asumată privind reducerea deficitului bugetar.

În cadrul întrevederii, prim-ministrul României a punctat progresele în implementarea programului SAFE și a apreciat instrumentele financiare pe care Comisia Europeană le dezvoltă și le pune la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. În acest context, premierul Bolojan a salutat inițiativele legate de dezvoltarea și reziliența economică pentru statele membre de pe flancul estic.

La rândul său, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a apreciat pașii importanți făcuți de România în implementarea programului SAFE, precum și interesul față de instrumentele financiare inițiate de Comisie și puse la dispoziția statelor membre pentru dezvoltarea propriilor industrii de apărare. Totodată, președintele Comisiei Europene a apreciat eforturile României în promovarea proiectelor EastInvest, o inițiativă menită să faciliteze accesul la sprijin sub formă de împrumuturi pentru statele membre ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, cu Belarus și cu Ucraina.