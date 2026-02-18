Poliția de Fontieră anunță  sistarea temporară a trecerii cu bacul

177719 – 18022026 – Poliția de Frontieră Română informează că, la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Călărași, activitatea de transport fluvial a fost suspendată temporar din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Astfel:

– activitatea bacului Chiciu – Ostrov este suspendată temporar;

– ferryboatul Călărași – Aidemir are activitatea suspendată temporar.

De asemenea, Garda de Coastă informează participanții la traficul transfrontalier cămtrecerea cu bacul pentru camioane peste fluviul Dunărea, la Punctul de Trecere a Frontierei Isaccea – Orlovca, este suspendată temporar. Tranzitul autoturismelor se efectuează cu un singur bac.

Măsurile au fost adoptate pentru prevenirea situațiilor de risc și asigurarea siguranței participanților la trafic și se mențin până la îmbunătățirea condițiilor meteo.

Recomandăm cetățenilor să urmărească informările oficiale înainte de a-și planifica deplasarea.