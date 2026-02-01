Poliția de Frontieră Română își consolidează capacitatea de intervenție în zona montană prin dotarea cu snowmobile moderne

177560 – 01022026 – Poliția de Frontieră Română a fost dotată cu patru snowmobile de ultimă generație, achiziționate printr-un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, pentru creșterea capacității de supraveghere și intervenție în zona montană a frontierei nordice, la nivelul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.

Poliția de Frontieră Română continuă procesul de modernizare și dotare a structurilor operative cu echipamente moderne, adaptate specificului terenului și misiunilor desfășurate în zonele de frontieră. În acest context, patru snowmobile de ultimă generație au fost achiziționate și livrate către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, pentru a fi utilizate în misiuni de supraveghere și intervenție în zona montană.

Echipamentele au fost achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027, program care sprijină dezvoltarea capacităților operaționale și cooperarea transfrontalieră în zonele de frontieră. Proiectul răspunde nevoii de adaptare a activităților de supraveghere la specificul nordului țării, unde relieful accidentat și condițiile meteorologice dificile fac intervenția rapidă mai complexă.

Snowmobilele, în valoare totală de 324.760 lei, vor fi utilizate de structurile operative ale ITPF Sighetu Marmației în misiuni desfășurate în terenuri înalte, greu accesibile pe timp de iarnă, când accesul auto este limitat sau imposibil. Acestea vor permite patrularea eficientă, monitorizarea zonelor izolate și intervenția rapidă în situații operative, contribuind direct la creșterea capacității de reacție a polițiștilor de frontieră.

Distribuirea acestor echipamente moderne reprezintă un pas important în procesul de adaptare a mijloacelor tehnice la realitățile din teren, oferind polițiștilor de frontieră instrumente performante pentru îndeplinirea misiunilor de supraveghere, prevenire și combatere a activităților ilegale la frontieră.

În perioada următoare, în cadrul aceluiași proiect, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației va fi dotat și cu ATV-uri, care vor completa capacitatea de mobilitate a structurilor operative în zonele greu accesibile.

Valoarea totală a proiectului depășește 2.220.000 lei, investițiile fiind orientate către creșterea eficienței operaționale, modernizarea infrastructurii logistice și întărirea capacității de supraveghere a frontierei de stat.

Prin astfel de investiții, Poliția de Frontieră Română își consolidează rolul în asigurarea securității frontierelor, protejarea comunităților locale și gestionarea eficientă a riscurilor transfrontaliere, demonstrând un angajament constant pentru dotarea personalului cu tehnică modernă, adaptată cerințelor actuale de securitate și condițiilor reale din teren.