Poveștile lui Ion Creangă au o adresă reală  

177808– 27022026 – În data de 1 martie se împlinesc 189 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, iar publicul este invitat să descopere, în Ținutul Zimbrului și în Parcul Natural Vânători Neamț, locurile reale care au inspirat universul din „Amintiri din copilărie”. În acest spațiu, granița dintre literatură și realitate devine aproape imperceptibilă, iar Humuleștiul și împrejurimile sale pot fi explorate ca o hartă a operei scriitorului.

Destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului, care se suprapune peste Parcul Natural Vânători Neamț, orașul Târgu Neamț și comunele Agapia, Bălțătești, Crăcăoani și Vânători Neamț, reunește un areal cultural unic în România. Aici pot fi vizitate casele memoriale ale lui Ion Creangă, Mihail Sadoveanu, Alexandru Vlahuță și Veronica Micle, într-un cadru natural care a influențat direct creația unora dintre cei mai importanți autori români. Zona aspiră să devină primul sit mixt UNESCO din România, prin îmbinarea patrimoniului natural cu cel cultural.

În plus, Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț oferă o experiență modernă și interactivă, iar o nouă secțiune este dedicată artiștilor legați de acest ținut, printre care Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Alexandru Vlahuță, Calistrat Hogaș și Nicolae Grigorescu, prin instalații audio și video care apropie literatura și arta de publicul contemporan.

Orice călătorie în zonă trebuie să înceapă la Centrul de Vizitare al Parcului Natural Vânători Neamț, un spațiu expozițional modern și interactiv, unde zimbrul și pădurea sunt personajele principale.

Expoziția cuprinde diorame dedicate zimbrului și importanței „lemnului mort” în ecosistem, o proiecție imersivă care acoperă 70 m², precum și instalații high tech, printre care ochelari VR ce oferă posibilitatea de a privi natura din perspectiva unor specii reprezentative ale parcului. De asemenea, există spații special amenajate care prezintă atât evoluția zonei din ultimii 8.000 de ani, cât și elemente semnificative ale patrimoniului cultural și spiritual specifice comunităților locale.

Recent, în cadrul Centrului de Vizitare a fost finalizată o nouă secțiune dedicată artiștilor care provin din zonă sau pentru care acest ținut a reprezentat o sursă majoră de inspirație. Alături de Ion Creangă, vizitatorii descoperă repere din viețile și operele lui Mihai Eminescu, Alexandru Vlahuță, Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaș și Nicolae Grigorescu. Secțiunea include numeroase instalații interactive audio-video, care aduc literatura și arta mai aproape de public.