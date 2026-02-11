Precizări Romsilva referitoare la drumul forestier din pădurea Băneasa

177660 – 11022026 – Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, ca urmare a raportului Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor referitor la drumul forestier D66 FE002, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva face următoarele precizări:

Drumul forestier D66 F002 (fost D53), cu o lungime de 1.522 metri și o suprafață de 0,89 hectare, între bornele 19 și 23, a fost dat în folosință în anul 1974, în urma Hotârârii 1068/18.09.1972 a Consiliului de Miniștri, act care nu a fost abrogat. Din 1974 și până în prezent, acest drum nu a făcut obiectul retrocedării, ieșirii legale din fondul forestier sau predării unei alte entități a statului. Drumul respectiv nu a ieșit din evidențe și nici nu a fost casat sau dezafectat, integral sau parțial.

Drumul forestier respectiv se află în proprietatea publică a statului, fiind administrat de Ocolul Silvic București din cadrul Direcției Silvice Ilfov și figurează în amenajamentele silvice din anii 1974 și 1982 ca ”alee modernizată pentru vehicule” și ”drum forestier și de agremeent”, pietruit, cu lungimea de 1.522 metri, lățimea de 6 metri și suprafața de 0,89 hectare.

În anul 1991, în contextul aplicării legilor de reconstituire a dreptului de proprietate și a punerii la dispoziția comsiei locale de fond funciar a unor parcele adiacente drumul forestier D66 F002, s-a produs o eroare materială în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic București, acesta apărând în hărțile amenajistice doar între bornele 19 și 22, însă suprafața, de 0,89 hectare, a rămas neschimbată.

Eroarea materială a fost constatată și îndreptată prin amenajamentul silvic din anul 2020, document avizat de către comisia tehnică a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și aprobat prin Ordinul de Ministru 1114/02.05.2023.

Toate documentele necesare, justificative, au fost transmise în timp util Corpului de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Precizăm, de asemenea, că drumul nu a fost construit recent. Au fost realizate exclusiv lucrări de reparații și întreținere, finanțate din fondurile proprii ale Direcției Silvice Ilfov. Cheltuielile vor fi recuperate integral în baza unui contract civil de peaj, încheiat pe o perioadă de trei ani cu reprezentanții proprietarilor de terenuri din zonă.