Prefectura Ilfov: Securitatea cibernetică – o prioritate pentru administrația publică

177768– 24022026 – La Instituția Prefectului – Județul Ilfov a avut loc o sesiune de conștientizare și pregătire dedicată amenințărilor și atacurilor cibernetice îndreptate împotriva autorităților din sectorul administrației publice.

Sesiunea s-a adresat secretarilor generali ai tuturor unităților administrativ teritoriale din județul Ilfov și a subliniat relevanța unor bune practici de securitate cibernetică în contextul riscurilor tehnologice actuale.

În cadrul sesiunii, DNSC a subliniat importanța aplicării unor măsuri de igienă cibernetică de către toți angajații autorităților publice, precum și relevanța cunoașterii celor mai recente scenarii de atac folosite de atacatori în aceste context.

Sesiunea s-a desfășurat cu sprijinul Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

La activitate au participat Simona Neculae, prefectul județului Ilfov, subprefecții Andrei Scutelnicu și Cristian Stamate, alături de reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale din județul Ilfov și de angajații Prefecturii.

În cadrul sesiunii au fost abordate aspecte esențiale privind principalele tipuri de amenințări cibernetice, vulnerabilitățile specifice administrației publice și măsuri de prevenire și reacție.

Consolidarea capacității instituționale de prevenire și gestionare a riscurilor cibernetice contribuie direct la protejarea datelor, a sistemelor informatice și la creșterea încrederii cetățenilor în administrația publică.