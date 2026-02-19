Premierul Bolojan, întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din energie

177736 – 19022026 – Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație a sindicatelor din domeniul energiei cu privire la problemele semnalate de angajați și soluțiile pentru rezolvarea acestora.

Premierul a arătat că solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate numai în cazul celor care adoptă măsuri pentru creșterea eficienței și reducerea ajutoarelor de stat cerute ministerelor tutelare.

Un Memorandum care să clarifice toate aspectele urmează să fie discutat în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.

La întâlnire au participat alături de prim-ministru, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacșu, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan. De asemenea, a participat președintele directoratului la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Din partea sindicatelor au participat președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pîrvulescu, vicepreședinții Federației Naționale Mine Energie Cristian Rădaru și Ionescu Gelă, precum și președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mândrescu.