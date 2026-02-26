Premierul vrea o lege petru comasarea localităților foarte mici

177791 – 26022026 – Sistemul administrativ din România se află în fața unor schimbări structurale majore, pe măsură ce presiunea pentru eficiență crește. Premierul Ilie Bolojan a vorbit, din nou, despre reorganizarea teritorială, aceasta începând cu comas area localităților mici, care nu se mai pot susține financiar, iar Guvernul numai dorește să le dea bani pentru acoperirea cheltuielilor.

De altfel, în pachetul privind măsurile din administrația publică, adoptat prin OUG, se încearcă o optimizare a cheltuielilor din administrație, dar pe actualele organigrame. Premierul consideră acest pas ca fiind unul fundamental pentru modernizarea statului, chiar dacă discuțiile au fost marcate de întârzieri.

Fuziunea localităților, blocată de legislația actuală

Întrebat despre inițiativa președintelui CJ Timiș, Alfred Simonis, de a oferi bonusuri financiare comunelor care se unesc, Bolojan a explicat de ce astfel de demersuri sunt greu de realizat fără o schimbare la nivel național. În prezent, procedura necesită referendumuri în ambele comunități implicate, o condiție greu de îndeplinit din cauza absenței oamenilor de la urne.

„Cu cât o localitate este mai mare – şi am experimentat în calitate de primar două referendumuri de tipul acesta -, probabilitatea să atingi condiţiile de respectare a unui referendum, în primul rând prezenţa la vot – am văzut asta şi în municipiul Buzău, de exemplu -, este foarte scăzută”, a spus Ilie Bolojan.

Viitorul comunelor sub 1.500 de locuitori

Premierul a subliniat că, fără o lege care să reglementeze explicit situația UAT-urilor foarte mici, orice tentativă de comasare va rămâne o excepție fără impact sistemic. Mesajul său este că reforma are nevoie de curaj politic și majorități parlamentare care să își asume modificarea legislației.

„În condiţiile în care, în anii următori, se va găsi o susţinere politică pentru comasarea localităţilor, personal voi susţine acest lucru”, a declarat premierul.

Totodată, șeful Guvernului a punctat necesitatea unui cadru legal pentru zonele rurale depopulate: „Fără o modificare legislativă care să prevadă explicit modul în care localităţile mici, de exemplu, comunele sub 1.500 de locuitori, ar putea fuziona, lucru pe care l-am putea face, nu văd fezabil, decât cu anumite excepţii, în zone mici, fuziuni, dar care nu schimbă sistemul”, a menționat acesta.