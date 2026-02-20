Problemele semnalate de mineri și energeticieni vor fi analizate de Guvern în ședința de săptămâna viitoare

Problemele semnalate de mineri și energeticieni vor fi analizate de Guvern în...

177738 – 20022026 – Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” își exprimă ”susținerea fermă și necondiționată” față de acțiunea de protest organizată în fața Guvernului României, de minerii și energeticienii membri ai sindicatelor afiliate Federației Naționale Mine Energie.

Revindicările formulate de salariații din cadrul Societății CE Oltenia S.A., Societății Nuclearelectrica S.A. – CNE Cernavodă, Hidroelectrica, Hidroserv, Companiei Naționale a Uraniului S.A. și CE Valea Jiului vizează:

Încălcarea contractelor individuale de muncă prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă pentru salariații care lucrează în condiții grele, periculoase și vătămătoare;

Lipsa protecției sociale pentru aproximativ 2.000 de salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată din cadrul Complexului Energetic Oltenia;

Modificarea cadrului legislativ privind măsurile de protecție socială pentru personalul afectat de procesul de decarbonare și stabilirea unei perioade de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru salariații disponibilizați;

Revenirea la condițiile de pensionare existente anterior datei de 1.09.2024;

Formalizarea de urgență a situației minelor care nu pot fi închise din punct de vedere tehnic la termenele stabilite;

Eliminarea dezechilibrului grav dintre energia în bandă și energia sporadică, astfel încât scoaterea din exploatare a capacităților pe bază de cărbune să se realizeze doar după punerea în funcțiune a noilor capacități pe gaz și nucleare;

Stoparea concurenței inechitabile care afectează companii strategice din sectorul energetic.

CNS „Cartel ALFA” solicită deschiderea imediată a unui dialog instituțional real și adoptarea unor măsuri urgente pentru protejarea locurilor de muncă și a securității energetice a țării.

În urma protestelor care au avut loc în fața sediului Guvernului României, o delegație a protestatarilor a fost primită de prim-ministrul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacșu, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan. De asemenea, a participat și președintele directoratului la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Din partea sindicatelor au participat președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pîrvulescu, vicepreședinții Federației Naționale Mine Energie, Cristian Rădaru și Gelă Ionescu, precum și președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mândrescu.

Referindu-se la problemele semnalate de angajați și soluțiile pentru rezolvarea acestora, premierul a arătat că solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate numai în cazul celor care adoptă măsuri pentru creșterea eficienței și reducerea ajutoarelor de stat cerute ministerelor tutelare, iar acest lucru va fi clarificat printr-un Memorandum care va fi discutat în ședința de Guvern de săptămâna viitoare.