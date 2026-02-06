Radu Miruță: România a semnat contractul pentru rachetele Mistral prin programul SAFE

177610 – 06022026 – Ministrul Apărării, Radu Miruță, a confirmat joi, într-o conferință de presă susțiută la sediul Guvernului, că România a semnat deja contractul de achiziție pentru rachete Mistral, prin programul SAFE. El a explicat că pentru a obține un preț mai mic, la achiziția comună au particiat șapte țări. Întrebat de ce România nu va cumpăra decât 12 elicoptere Airbus, Radu Miruță a explicat că dotarea se face în funcție de opinia specialiștilor din armata română.

De asemenea, Miruță a precizat că în cadrul împrumutului pe care România îl ia prin Programul SAFE, Comisia Europeană a aprobat pentru țara noastră 21 de proiecte și că Ministerul Economiei trebuie să emită un document care să spună procentul de localizare cerut pentru fiecare dintre cele 21 de proiecte. Pe baza documentelor transmise de Ministerul Economiei, grupul de lucru de la Guvern, coordonat de Cancelaria Prim-ministrului, va emite un ordin privind companiile care vor primi Request for Information și care îndeplinesc condițiile de localizare și operare”, a explicat Miruță.