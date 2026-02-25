Reforma administrației publice: reduceri de posturi (acolo unde nu s-au făcut) și noi reguli pentru colectarea amenzilor

Venitul Minim Garantat și indemnizația pentru handicap pot fi executate silit pentru neplata impozitelor / Toate UAT-urile trebuie să aibă servicii de plată online. În caz contrar, nu vor mai primi cotele defalcate

Reforma administrației publice: reduceri de posturi (acolo unde nu s-au făcut) și...

177783 – 25022026 – Guvernul a aprobat, la 24 februarie 2026, o Ordonanță de Urgență privind unele reduceri de cheltuieli cu personalul în administrație.

Măsurile au în vedere:

Reducerea numărului de posturi și a cheltuielilor de personal din administrația centrală și locală

a. Reduceri de posturi și de cheltuieli, precum și reorganizarea instituțiilor publice

– Începând cu data intrării în vigoare a prezentei OUG, numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, stabilit pentru anul 2025 și luând în considerare populația comunicată de Institutul Național de Statistică la 1 ianuarie 2024, se reduce cu 30%. Reducerea nu trebuie să conducă la depășirea unui procent mai mare de 20% aplicat posturilor ocupate.

Reorganizarea aparatului de specialitate al primarului/al consiliului județean, precum şi instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative se realizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Alternativ și temporar, în anul 2026, se pot diminua cheltuielile salariale pentru posturile care ar trebui desființate. În acest caz, în anul 2027 se vor reduce posturile.

– Numărul total de posturi din instituțiile prefectului se reduce cu 25%. Reorganizarea se finalizează până cel târziu la data de 1 iulie 2026. Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% centralizat pe ordonator principal de credite nu se aplică instituțiilor prefectului.

– Se desființează funcția de inspector guvernamental și se transferă personalul în corpul de rezervă.

– Se reduc cu 10%, față de cheltuielile de personal înregistrate în anul 2025, cheltuielile de personal, care nu includ tranșele aferente sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești definitive având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială scadente în acest an, din cadrul Guvernului, ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului și a ministerelor, instituțiilor aflate în subordinea, coordonarea, respectiv sub autoritatea ministerelor și a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, din autoritățile administrative autonome.

Fac excepție cheltuielile de personal aferente unităților și instituțiilor din învățământul de stat, spitalelor publice, serviciilor publice de ambulanță și a centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din domeniul culturii aflate în subordinea sau coordonarea autorităților administrației publice centrale precum și a cheltuielilor de personal aferente instituțiilor publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”.

Măsurile de reducere a cheltuielilor de personal se aprobă și se aplică până la data de 1 iulie 2026, iar implementarea pentru atingerea obiectivelor privind reducerea cheltuielilor de personal se face în intervalul 1 iulie – 31 decembrie 2026.

– În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență, Ministerul Culturii are obligația de a iniția măsuri legislative și administrative cu privire la instituțiile publice din domeniul culturii, pentru reducerea impactului financiar al aplicării dispozițiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, asupra bugetului de stat și bugetului autorităților administrației publice locale.

– Pentru instituțiile publice din familia ocupațională „Apărare, ordine publică și securitate națională”, reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal este compensată de efectele generate de implementarea reformei sistemului pensiilor militare de stat. În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, Guvernul va aproba, la propunerea MApN și a MAI, modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, în scopul creșterii etapizate și progresive a vârstei standard de pensionare, cu aplicarea unor măsuri tranzitorii și fără afectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale pentru obţinerea unei pensii de serviciu la data adoptării actului normativ.

b. Diminuarea sporului de doctorat – Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație de 500 lei brut lunar, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar. Modificări privind funcția publică

– Mobilitatea prin rotație, prin ocuparea postului pentru o perioadă (mandat) de 3 ani (înalt funcționar public) și 5 ani (funcțiile publice de conducere sensibile din autorități publice centrale), reînnoibil o dată pe același post în aceeași instituție + Evaluarea multianuală la finalul mandatului.

– Exercitarea funcțiilor publice cu timp parțial – pentru autoritățile publice locale, posibilitatea ocupării posturilor cu ½ normă, inclusiv a 2 funcții publice cu timp parțial în aceeași instituție sau instituții diferite, în situația reorganizării activității

– Evaluarea pe bază de cadre de competență și indicatori obligatorii de performanță (reprezintă cel puțin 50% din nota aferentă evaluării obiectivelor funcționarilor publici de execuție și de conducere); reglementarea mecanismului de verificare a cunoștințelor specifice prin testare în cadrul procesului de evaluare

– Se revine la nr. de posturi anterior modificării aduse prin Legea nr. 296/2023, respectiv: serviciu 7+1 (comparativ cu 10+1 cât este acum), direcție 15+1 (comparativ cu 20+1 cât este acum), direcție generală 25+1 (comparativ cu 35+1 cât este în prezent) normativele de personal se vor aplica și pentru personalul contractual.

– Se stabilesc noi limite maxime pentru personalul de la cabinetele demnitarilor. Numărul consilierilor pe cabinetul premierului se reduce de la 9 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu și ministrului se reduce de la 6 la 5, cel pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu, secretarului general al Guvernului, șefului Cancelariei Prim-Ministrului, se reduce de la 4 la 3, pentru secretar de stat și consilier de stat se reduce de la 2 la 1. Reducerea numărului de posturi se va aplica și pentru cabinetele aleșilor locali.

Norma de personal pentru poliția locală

– Se revizuiește norma de personal pentru poliția locală (de la 1/1.000 la 1/1.200) și serviciile de pază (de la 1/5.000 la 1/6.500) și condiția ca localitățile sub 4.500 locuitori să poată înființa poliție locală doar dacă cheltuielile secțiunii de funcționare sunt asigurate integral din venituri proprii, cu maximum 3 posturi.

Se introduce posibilitatea ca prin hotărâre a autorității deliberative să se majoreze/diminueze numărul maxim de posturi pentru serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau/și pentru poliția locală, cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit de instituția prefectului.

Potrivit estimărilor, aplicarea acestor măsuri va conduce la reducerea numărului de posturi cu aproximativ 45.600 și la diminuarea cheltuielilor de personal, în anul 2026 cu peste 1,6 miliarde de lei, iar în anul 2027 cu peste 3 miliarde de lei.

e. În sistemul sanitar, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, Ministerul Sănătății va promova actele normative potrivit cărora se va realiza reducerea cheltuielilor în anul 2026, prin:

– Aplicarea metodologiei unitare pentru sumele reprezentând influențele financiare;

– Instituirea contribuţiei trimestriale temporare de solidaritate în sarcina deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă a medicamentelor;

– Reclasificarea unităților sanitare cu paturi;

– Creșterea capacității de răspuns a ambulatoriilor de specialitate;

– Organizarea achizițiilor centralizate.

Măsuri pentru descentralizare și creșterea capacității administrative Modificarea și completarea Codului Administrativ (OUG nr. 57/2019) în sensul consolidării cadrului legal pentru consorțiile administrative, transferul competențelor către administrația publică, atestarea bunurilor publice, transferul de proprietate între stat și UAT-uri. De asemenea, prin transformarea activelor neutilizate ale statului în resurse locale – clădiri și terenuri de care comunitățile au nevoie – se deblochează investiții locale.

De exemplu, dacă un teren sau o clădire stă în paragină și aparține statului, primăria poate cere oficial trecerea imobilului în proprietatea locală pentru a o recondiționa și utiliza eficient. În situația trecerii unui bun din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a UAT în vederea unor investiții publice locale, autoritatea publică locală poate achita contravaloarea bunului în rate anuale pe o perioadă de până la 10 ani. Avansul este de 25%..

b. Consolidarea rolului autorităților locale în ceea ce privește autorizarea jocurilor de noroc

– Se modifică și completează reglementările privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, prin introducerea obligației operatorilor licențiați de a obține, pe lângă licența națională, și o autorizație de funcționare de la autoritatea administrației publice locale pe raza căreia își desfășoară activitatea. Consiliile locale vor stabili o taxă locală anuală, iar spațiile destinate jocurilor de noroc vor trebui autorizate în baza politicilor locale. Operatorii au obligația de a informa autoritățile locale înainte de începerea activității într-o localitate și de a respecta cerințele tehnice și regulamentare stabilite prin normele metodologice. Consiliul local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul UAT pe care o reprezintă se pot desfășura activități de jocuri de noroc. Pentru operatorii economici care dețin autorizaţie valabilă de exploatare a jocurilor de noroc de la ONJN, prevederile privind autorizarea locală se solicită la expirarea perioadei de autorizare de la ONJN, iar taxa locală anuală se va datora după expirarea acestui termen

Îmbunătățirea mecanismului de impunere și declarare a clădirilor și terenurilor Extinderea aplicării sancțiunilor și corelarea procedurilor de autorizare cu cele fiscale

– Se menține cuantumul amenzilor prevăzute de lege, dar se extinde aplicarea acestora și pentru neorganizarea şi neexercitarea controlului privind disciplina în autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii de către compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, în UAT. Contravențiile se constată și se sancționează numai de organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții, fiind aplicate autorității sau instituției publice în cauză. Autoritatea, respectiv instituția publică sancționată are drept de regres împotriva persoanei fizice care a săvârșit fapta de obstrucționare a controlului, în condițiile legii.

– Se introduce obligația efectuării recepției parțiale atunci când lucrările nu sunt finalizate în termen, pentru stabilirea impozitelor aferente. Primăriile vor transmite compartimentelor fiscale informațiile din autorizațiile de construire, inclusiv suprafețele și termenele, indiferent dacă recepția finală a avut loc sau nu. Proprietarii trebuie să notifice autoritățile locale cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea autorizației în caz de neîncepere sau imposibilitate de finalizare a lucrărilor, pentru a evita impunerea fiscală.

– În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, autoritățile administrației publice locale trebuie să aprobe proceduri privind organizarea și exercitarea controlului în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții, precum și urmărirea modului de îndeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcții.

– Din iunie 2026, UAT-urile trebuie să aprobe proceduri privind organizarea și exercitarea controlului referitor la disciplina în construcții.

Consolidarea schimbului de informații fiscale și introducerea unor condiții suplimentare pentru transferul de proprietăți.

– Se instituie obligația organelor fiscale centrale și locale de a face schimb de date privind sursele de venit și tranzacțiile imobiliare sau auto, prin protocolul de aderare la sistemul informatic PatrimVen incluzând și informațiile notariale.

– Dobândirea dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport este condiționată de prezentarea certificatului de atestare fiscală sau de verificarea electronică a obligațiilor fiscale, iar actele încheiate cu încălcarea acestor condiții sunt nule de drept.

Circulația pe drumuri publice

– Pentru a se reduce cu o treime perioada de suspendare, contravenientul trebuie să achite la bugetul local toate obligațiile de plată din amenzile contravenționale care i-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie.

– În cazul în care nu achită amenzile de circulație în termen de 90 de zile de la comunicarea/înmânarea procesului-verbal, se suspendă dreptul de a conduce. (1 zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei datorați). Procedura efectivă de aplicare se stabilește de Guvern, la propunerea MAI, MF și MDLPA, în termen de 60 de zile, prin hotărâre de Guvern. Prin îndeplinirea perioadei de suspendare nu se stinge obligația de plată. (1 pct. amendă 202,5 lei)

Prevederea intră în vigoare în 6 luni. Normele de aplicare se propun de MAI/MF/MDLPA spre aprobare Guvernului.

N.R. – există posibilitatea ca această prevedere să facă obiectul unei sesizări de neconstituționalitate, chiar dacă ministrul Dezvoltării a declarat că Guvernul și-a luat toate măsurile pentru ca aceasta să fie aplicată

Actualizarea cuantumului amenzilor, introducerea unor reguli procedurale suplimentare și consolidarea mecanismelor de colectare a acestora.

– Se actualizează limitele maxime ale amenzilor care pot fi stabilite prin hotărâri ale autorităților locale: 10.000 lei pentru consiliile județene (fost 5.000 lei) și Consiliul General al Municipiului București, respectiv 5.000 lei (fost 2.500 lei) pentru consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor.

– Se introduce obligația ca, în lipsa prezenței contravenientului sau în cazul refuzului de primire a procesului-verbal, aceste împrejurări să fie înregistrate audio-video; (caz în care se consideră comunicat), altfel, comunicarea se face în termen de cel mult două luni de la întocmire.

– Pentru amenzile în domeniul urbanismului, se permite achitarea a jumătate din cuantumul aplicat de agentul constatator în termen de 15 zile, cu excepția cazurilor de lucrări executate fără autorizație sau cu nerespectarea acesteia.

Modificări privind drepturile persoanelor cu dizabilități și venitul minim de incluziune

– Se instituie posibilitatea executării silite a indemnizației pentru persoanele cu handicap grav sau a părinților sau reprezentanților legali ai acestora pentru neplata impozitelor și taxelor locale.

Procedură: Organele fiscale locale emit până la 10 ianuarie, 10 aprilie și 10 octombrie ale fiecărui an, titlurile executorii privind impozitele și taxele locale restante, precum și accesoriile aferente acestora pe care le comunică și rețin din indemnizațiile acestora în limita a maxim 1/3 din aceasta. (N.R. – această prevedere poate fi atacată la CCR de Avocstul Poporului)

– Se instituie posibilitatea executării silite a venitului minim de incluziune pentru neplata impozitelor și taxelor locale.

Procedură: Reținerea din sumele acordate cu titlu de venit minim de incluziune a sumelor datorate cu titlu de impozite și taxe locale se realizează de către agențiile teritoriale (AJPIS), la solicitarea organelor fiscale locale pe baza titlurilor executorii emise ca la procedura de mai sus în limita a maxim 1/3 din aceasta.

Implementarea plăților online prin Sistemul Național Electronic de Plată Online (SNEP).

În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a OUG, toate UAT-urile trebuie să se înregistreze în SNEP. Neînregistrarea atrage sistarea alimentării cu cote și sume defalcate de la bugetul de stat, reluarea plăților fiind condiționată de conformare.