Reforma administrativă: O treime din UAT-uri și-au redus deja cheltuielile

177718 – 18022026 – Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, la postul public de televiziune, că reforma administraţiei publice şi planul de relansare economică ar urma să fie adoptate la începutul săptămânii viitoare, după ce marți coaliţia a ajuns la consens. Pentru a se evita eventualele întârzieri legate de depunerea unei moțiuni de cenzură din partea opoziției și o eventuală contestație la CCR, reforma administrativă va fi adoptată prin ordonanţă de urgenţă.

Ilie Bolojan a declarat că reducerea cu 10% a cheltuielilor cu salariile în instituţiile publice nu se va aplica Ministerelor de Interne, al Apărării, al Sănătăţii şi al Culturii. De asemenea, vor fi exceptate instituţiile care au operat deja tăieri ale cheltuieilor, între care şi o treime din administraţiile locale. În final, premierul a explicat că se va urmări doar oprirea risipei în instituţii cu un număr prea mare de angajaţi.

”Că ne place, că nu ne place, aici nu e vorba de tăieri, ci e vorba de a face un audit de personal în fiecare instituție și acolo unde se constată că există posibilități de a reduce cheltuielile, acolo unde personalul este supradimensionat, este rațional pur și simplu să reduci aceste cheltuieli. În fapt, noi risipim acești bani și, deci, această măsură este una care se va pune în practică și ar trebui să aibă efecte în anii următori”, a spus prim-ministrul Guvernului României.

Ieșirea premierului la postul public de televiziune vine la doar câteva ore după întâlnirea președintelui României cu liderii coaliției de guvernare.