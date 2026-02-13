Reforma în administrație: cine a redus cheltuielile anul trecut, scapă mai ușor

177678 – 13022026 – Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, la finalul ședinței de Guvern, că viitorul act normativ privind reforma administrației va ține cont de reducerile de cheltuieli și reorganizările deja realizate anul trecut de instituțiile publice.

Declarația vine în contextul controverselor generate de anunțata reducere de 10% a cheltuielilor în sectorul public și al reacțiilor unor miniștri și oficiali locali care au spus că nu vor aplica concedieri.

„În mod cert principiul este că cine a făcut tăieri anul trecut, ele vor fi luate în calculul tăierilor pe care trebuie să le facă fiecare instituție publică. Dacă sunt ministere care au realizat o tăiere a cheltuielilor de 7%, vă dau un exemplu, vor mai face doar 3%. Dacă au făcut 10%, nu mai au absolut niciun fel de problemă. Deci cine a făcut reorganizări, cine a făcut aceste reduceri de personal, sigur că de ele se va ține cont în aplicarea procentului de anul acesta. Asta vă spun cu valoare de principiu. Forma finală a acestui act normativ o vom vedea cu toții în momentul în care va intra și va urma să fie adoptat”, a precizat Dogioiu.