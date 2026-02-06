Republica Moldova are un nou ambasador în România

177611 – 06022026 – Noul ambasador al Rep. Moldova în România este Mihai Mîțu, care îl înlocuiește pe ambasadorul Victor Chirilă, numit ambasador în Ucraina.

Mîțu are o experienţă de peste 15 ani în diplomaţie și a mai lucrat în ambasada din România în perioada 2019 – 2021, când a ocupat funcția de consilier, de unde a plecat pentru a îndeplini funcția de șef de protocol la Președinția Rep. Moldova și, ulterior, pe cea de secretar general al MAEIE. De asemenea, în perioada 2013-2016 a fost consul în cadrul Ambasadei Republicii Moldova în SUA. Are studii de diplomație în Ungaria și Austria.