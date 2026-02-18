Reţelele de socializare X, Meta şi TikTok – anchetate pentru pornografie infantilă

177716 – 18022026 – Reţelele de socializare X, Meta şi TikTok sunt anchetate de Parchetul spaniol pentru că au permis crearea de pornografie infantilă cu ajutorul inteligenţei artificiale şi difuzarea acesteia.

Guvernul spaniol a ordonat procurorilor să investigheze platformele de social media X, Meta și TikTok pentru că ar fi răspândit materiale de abuz sexual asupra copiilor generate de inteligență artificială. Anunțul vine după ce autoritățile europene de reglementare sancționează marile companii de tehnologie, invocând prevalența practicilor abuzive pe platformele online, de la comportamentul anticoncurențial în publicitatea digitală până la proiectarea deliberată a funcțiilor care creează dependență pe rețelele de socializare.

„Aceste platforme subminează sănătatea mintală, demnitatea și drepturile copiilor noștri”, a scris Sanchez pe contul său X. ”Statul nu poate permite acest lucru. Impunitatea acestor giganți trebuie să se încheie”.

Guvernul Spaniei invocă articolul opt din actul de funcţionare a Parchetului General, prin care are dreptul de a cere anchete atunci când interesul naţional o cere. În acest caz este vorba despre oprirea atentatului pe care aceste platforme îl fac contra sănătăţii mentale, demnităţii şi drepturilor copiilor.

Cererea se bazează pe un studiu făcut de Centrul pentru Oprire a Urii Digitale, care arată că numai în perioada 28 decembrie-8 ianuarie au fost generate prin Grok peste trei milioane de imagini cu caracter pornografic; dintre acestea, 23.000 au fost reprezentări cu minori.

Majoritatea acestor imagini generate cu inteligenţă artificială au fost postate şi distribuite pe reţeaua X. Premierul spaniol acuză platformele că au pus la dispoziţie instrumentele de generare şi că au permis postarea şi difuzarea imaginilor incriminate. Este primul gest pe care îl face premierul Sánchez, după anunţul de acum două săptămâni, când promitea cinci măsuri punctuale împotriva a ceea ce el numeşte tehno-oligarhi.

Printre aceste măsuri este şi interzicerea accesului la reţelele de socializare a minorilor sub 16 ani, dar şi adaptarea Codului penal spaniol pentru aceste probleme.