Reuniuni la nivel aliat și angajamente consolidate pentru apărare, la Bruxelles

177680 – 13022026 – Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a participat joi, 12 februarie, la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO, desfășurată la Cartierul General al Alianței, de la Bruxelles.

În cadrul discuțiilor, ministrul a susținut constant faptul că industria națională de apărare a României trebuie să fie integrată în lanțurile internaționale de producție și cooperare, ca parte a consolidării bazei industriale euroatlantice.

Țara noastră a inițiat, în acest sens, demersuri concrete de revitalizare a capacităților industriale interne prin utilizarea instrumentelor europene, precum SAFE. Astfel, au fost alocate resurse pentru relansarea activității unor fabrici de armament din țară în vederea dezvoltării de parteneriate cu companii de tehnologie, producerea în comun de echipamente necesare Armatei Române și refacerea competențelor industriale strategice.

Agenda reuniunii ministeriale a inclus două sesiuni – Consiliul Nord -Atlantic (NAC), dedicat descurajării și apărării colective, și Consiliul NATO -Ucraina (NUC), cu participarea ministrului ucrainean al apărării, Mykhailo Fedorov.

În cadrul Consiliului Nord-Atlantic, miniștrii au analizat stadiul de implementare a angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga, din 2025, și măsurile pentru consolidarea posturii aliate de apărare.

Ministrul Miruță a reafirmat angajamentul României de a crește treptat bugetul apărării până în anul 2035, subliniind alocarea estimată, de 2,7% din PIB, pentru acest an.

„România rămâne un aliat responsabil și angajat. Susținem creșterea graduală a bugetelor pentru apărare și consolidarea bazei industriale europene și euroatlantice. Investițiile în industrie și în capabilități moderne, interoperabile, sunt esențiale pentru apărarea colectivă și pentru rolul nostru în cadrul Alianței”, a declarat ministrul apărării naționale.

Dezbaterile au reliefat nevoia accelerării dezvoltarii de tehnologii moderne și atingerea țintelor de capabilități, precum și rolul investițiilor în apărare pentru revitalizarea industriilor naționale și crearea de locuri de muncă, contribuind, astfel, la reziliența economică și tehnologică.

A fost subliniată, totodată, importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea euroatlantică. În acest sens, ministrul a evidențiat necesitatea consolidării prezenței aliate și dezvoltării inițiativelor dedicate Flancului Estic.

„Consolidarea prezenței aliate și dezvoltarea unor inițiative precum Eastern Sentry sunt esențiale pentru întărirea posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic și pentru asigurarea stabilității pe termen lung”, a subliniat ministrul Miruță.

În cadrul Consiliului NATO-Ucraina, discuțiile s-au concentrat asupra coordonării sprijinului aliat pentru Ucraina, statele participante reafirmând legătura directă dintre securitatea acesteia și stabilitatea Flancului Estic.

În marja reuniunii, oficialul român a participat la întâlnirea Grupului de Contact pentru Ucraina (UDCG), unde a evidențiat contribuția constantă a României atât în cadrul inițiativelor multinaționale, cât și prin demersuri bilaterale, precum și importanța unui sprijin predictibil pe termen lung.

De asemenea, ministrul apărării naționale a participat la ceremonia de semnare a Scrisorii de intenție (LOI) privind abordările multinaționale în domeniul aeronavigabilității militare în situații de criză sau conflict, inițiativă menită să consolideze interoperabilitatea, reziliența și capacitatea operațională a forțelor aeriene participante.