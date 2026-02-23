Ro-Alert cu sunete diferite

177756 – 23022026 – Mesajele RO-ALERT vor avea sunete diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației, în acest context fiind dezvoltate mai multe niveluri de alertă, a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Arafat a precizat că demersul se află în lucru de mai mult timp, fiind realizat în colaborare cu STS, iar sunetul actual RO-ALERT pentru situațiile grave va rămâne neschimbat, fiind standardizat la nivel internațional.

”Modificările vizează în special alte tipuri de alerte, cum ar fi cele privind copiii dispăruți sau alte situații de interes public. Concret, sistemul va include mai multe niveluri de alertă”.

Nivelurile de alertă urmează să fie:

– Alertă de risc iminent și alertă extremă, care vor păstra sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional;

– Alertă severă, care va avea un sunet mai discret, similar cu cel al unui mesaj SMS;

– Alertă copil dispărut, care va fi semnalizată, de asemenea, printr-un sunet asemănător celui al unui mesaj SMS;

– Alerta pentru siguranță publică, o nouă categorie, care va apărea doar pe ecran, fără niciun sunet, ”pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”.

Pentru ca noile opțiuni să fie disponibile, este important ca utilizatorii să își actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare.