RO-MD-UA, alianță cibernetică

177758 – 23022026 – În cadrul Forumului Internațional de Reziliență Cibernetică de la Kiev 2026, desfășurat sub auspiciile Centrului Național de Coordonare a Securității Cibernetice din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (NCSCC), a fost semnat un Memorandum de Înțelegere trilateral între NCSCC, Directoratul Național de Securitate Cibernetică al României (DNSC) și Agenția pentru Securitate Cibernetică a Republicii Moldova (ASC).

Memorandumul instituie în mod oficial „Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională”, un nou cadru de cooperare strategică menit să consolideze reziliența cibernetică la nivel regional.

România a fost reprezentată de Dan Cîmpean, Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Din partea Ucrainei, Memorandumul a fost semnat de Nataliia Tkachuk, Secretar al Centrului Național de Coordonare a Securității Cibernetice din cadrul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei (NCSCC), iar din partea Rep. Moldova, documentul a fost semnat de Mihai Lupașcu, Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică (ASC).

Scopul Alianței este consolidarea rezilienței împotriva amenințărilor cibernetice și hibride facilitate de mijloace cibernetice, prin cooperare strategică, schimb de cunoștințe, tehnologii avansate, răspuns coordonat la incidente cibernetice transfrontaliere și asistență reciprocă în protejarea valorilor democratice.

Memorandumul evidențiază, de asemenea, valorificarea experienței Ucrainei în contracararea amenințărilor cibernetice, dobândită în contextul războiului de agresiune ilegal și neprovocat declanșat de Federația Rusă, prin integrarea acestei expertize practice în consolidarea rezilienței colective regionale.

„Colaborarea cu Ucraina și Republica Moldova în domeniul securității cibernetice reprezintă o prioritate-cheie pentru noi. Putem învăța foarte mult unii de la alții. Credem în forța și calitatea acestei Alianțe Cibernetice și suntem angajați să o transformăm într-un model de urmat la nivel regional și european”, a subliniat Dan Cîmpean, Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică al României.

Baza acestui format trilateral de cooperare a fost inspirată de reuniunea de la Odesa a Președinților Ucrainei, Republicii Moldova și României și a fost inițiată încă din iulie 2025, la Cernăuți, Ucraina, unde cele trei țări au convenit să aprofundeze coordonarea și să își intensifice eforturile comune pentru a contracara amenințările cibernetice și hibride în continuă evoluție.