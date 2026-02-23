România a adoptat Declarația Ministerială de la Tirana la reuniunea Coridorului VIII

177761 – 23022026 – România a adoptat, alături de Albania, Bulgaria, Italia și Macedonia de Nord, Declarația Ministerială de la Tirana la reuniunea privind Coridorul VIII. Prin aceasta, cele cinci state reiterează importanța politică, economică și strategică a proiectului, care își propune să remedieze deficiențele de conectivitate în Europa de Sud-Est.

De asemenea, declarația subliniază importanța Mării Negre și a Balcanilor de Vest ca zone economice importante cu potențial semnificativ de dezvoltare suplimentară. Coridorul VIII joacă un rol cheie în acest sens, prin facilitarea fluxurilor comerciale și îmbunătățirea lanțurilor de aprovizionare regionale și europene. Atât sectorul privat cât și comunitățile locale au de beneficiat din dezvoltarea Coridorului care creștere reziliența economiilor regionale și generează oportunități de investiții.

Totodată, Coridorul VIII îmbunătățește mobilitatea militară, contribuind la eforturile de consolidare a Flancului Estic și la cooperarea NATO–UE.

Cele cinci state s-au angajat să valorifice instrumentele financiare dedicate ale Uniunii Europene pentru transformarea acestui proiect într-o axă europeană de securitate și prosperitate.

Participarea României la această reuniune se adaugă celorlalte eforturi susținute ale țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic și de a crește prosperitatea națională și locală prin dezvoltarea de proiecte de interes strategic.