România a primit avizul formal din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE  

177813– 28022026 – Evaluarea realizată de comitet a vizat cadrul legal, instituțional și de politici publice în domeniul guvernanței publice, analizând evoluțiile înregistrate în ultimii ani în ceea ce privește consolidarea arhitecturii instituționale, modernizarea instrumentelor de politici publice și întărirea capacității administrative. Procesul de evaluare a presupus un efort susținut de adaptare și aliniere la standardele și recomandările OCDE.

Ministerul Justiției a contribuit activ la procesul de evaluare desfășurat în cadrul Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE, demers coordonat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de punct focal național pentru acest Comitet. Procesul a fost realizat în strânsă colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Familiei și Solidarității Sociale, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Autoritatea pentru Digitalizarea României și Institutul Național de Administrație. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe, în calitate de coordonator al procesului de aderare a României la OCDE, a facilitat dialogul interinstituțional și cooperarea cu Secretariatul OCDE.

Ministerul Justiției a contribuit la adoptarea unor măsuri concrete, destinate implementării recomandărilor formulate de Comitetul pentru Guvernanță Publică, în vederea alinierii legislației și politicilor naționale la standardele OCDE în domeniul guvernanței publice. Aceste măsuri au vizat modernizarea cadrului legislativ și normativ, dezvoltarea instrumentelor de politici publice, precum și consolidarea capacității administrative a autorităților și a cooperării interinstituționale în mai multe domenii, printre care:

– consolidarea transparenței și integrității în procesul decizional public prin obligativitatea înregistrării interacțiunilor dintre decidenții din Guvern și din Parlament cu terți în Registrul Unic pentru Transparența Intereselor/RUTI;

– prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și consolidarea integrității în sectorul public prin adoptarea legii privind restricțiile pre- și post-angajare în sistemul public (pantouflage);

– consolidarea cadrului strategic în domeniul justiției, în vederea creșterii calității și eficienței serviciilor judiciare, asigurarea accesului efectiv la justiție, combaterea corupției și a criminalității, precum și întărirea managementului strategic.

România rămâne angajată pentru întărirea alinierii la standardele Organizației în domeniul guvernanței publice și va continua să se implice în activitatea Comitetului OCDE pentru Guvernanță Publică pentru promovarea celor mai bune politici în materie.