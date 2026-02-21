România accelerează bugetarea verde. Etichetarea cheltuielilor bugetare și fiscale pentru anul 2025 a fost finalizată cu succes

177751 – 21022026 – Ministerul Finanțelor publică rezultatele procesului de etichetare a cheltuielilor bugetare și fiscale pentru anul 2025, un demers tehnic care asigură îndeplinirea Jalonului 123 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – „Bugetarea verde din cadrul Componentei 6 – Energie”. Acest demers reprezintă un pas important în direcția alinierii la taxonomia UE pentru activități durabile și la principiile de protecție a mediului.

Grupul interministerial coordonat de Ministerul Finanțelor și sprijinit de Secretariatul tehnic, a analizat și evaluat 624 de măsuri transmise de fiecare ordonator principal de credite, aplicând metodologia de planificare verde instituită prin OUG nr. 75/2024 și HG nr.1074/2024.

În urma ședinței Comitetului interministerial din 19 februarie a.c., au fost analizate și avizate cu unanimitate de voturi ultimele completări transmise de șapte instituții-cheie, printre care:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Ministerul Energiei;

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Ministerul Sănătății;

Ministerul Educației și Cercetării;

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului.

Astfel, toate cele 624 de măsuri evaluate au primit aviz favorabil, demonstrând angajamentul instituțiilor statului față de principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH).

Raportul evidențiază proiecte strategice care contribuie direct la atenuarea schimbărilor climatice, printre care:

programele e-Factura, platformele Big Data și modernizarea ANAF, care reduc amprenta de carbon prin eliminarea birocrației pe suport fizic;

reabilitarea energetică a clădirilor publice (sedii de instanțe judecătorești și imobile administrative) și investiții în transportul feroviar;

programele de alimentare cu apă, canalizare și eficiență energetică a locuințelor, precum și managementul deșeurilor agricole.

În centrul acestei raportări se află investițiile în programele de digitalizare a administrației fiscale. Programele strategice derulate de Ministerul Finanțelor, precum e-Factura, platformele Big Data și modernizarea sistemelor informatice ale ANAF, au fost validate ca măsuri verzi/favorabile. Acestea reduc direct amprenta de carbon prin eliminarea birocrației pe suport fizic și optimizează fluxurile financiare la nivel național.

Un element de substanță îl reprezintă clarificarea tratamentului fiscal pentru măsurile cu impact social. Conform Anexei D, facilități precum scutirea de impozit pentru veniturile din pensii sub plafonul de 3.000 lei, neimpozitarea tichetelor de masă sau a voucherelor de vacanță au fost clasificate drept Neutre. Această delimitare tehnică este crucială pentru a separa politicile de protecție socială de investițiile climatice directe, cum sunt programele de împădurire sau managementul apelor, etichetate ca verde închis.

Rezultatele etichetării celor 624 de măsuri, aprobate cu unanimitate oferă Ministerului Finanțelor un instrument de management modern care nu doar securizează accesul la finanțarea prin PNRR, dar transformă bugetul de stat într-o structură transparentă, unde fiecare alocare este corelată cu obiectivele de sustenabilitate pe termen lung.