România apreciată în SUA pentru buna cooperare judiciară

177804 – 27022026 – Ministerul Justiției salută aprecierea exprimată de autoritățile Statelor Unite ale Americii cu privire la cooperarea judiciară eficientă dintre România și S.U.A., în contextul unui dosar de criminalitate informatică cu dimensiune transfrontalieră.

Cazul vizează un cetățean român, implicat în săvârșirea unor infracțiuni informatice, care au adus atingere unui birou guvernamental al statului Oregon, pentru care procedurile judiciare au parcurs etapele legale prevăzute de legislația națională și internațională aplicabilă.

Persoana în cauză a fost arestată în România și extrădată în Statele Unite, în baza mecanismelor de cooperare judiciară internațională.

Autoritățile americane au evidențiat, în baza unui recent comunicat de presă, contribuția Ministerului Justiției din România și a sistemului judiciar românesc la asigurarea arestării și extrădării, subliniind buna colaborare dintre instituțiile celor două state.

Ministerul Justiției reafirmă angajamentul României pentru respectarea obligațiilor internaționale, combaterea criminalității transfrontaliere și consolidarea relațiilor judiciare cu statele partenere.

Despre caz

Potrivit autorităților americane, Cătălin Dragomir, din Constanța, a pledat vinovat în legătură cu o intruziune online într-un sediu guvernamental al statului Oregon în 2021 și alte atacuri cibernetice asupra victimelor din SUA.

Conform documentelor instanței, el a vândut accesul la un computer din rețeaua unui birou guvernamental din statul Oregon, după ce a obținut acces neautorizat la acesta în iunie 2021. În timpul vânzării accesului la computer, Dragomir i-a furnizat potențialului cumpărător mostre de informații personale de identificare de pe computer. De asemenea, a vândut accesul la rețelele de calculatoare a numeroase alte victime din SUA, provocând pierderi de cel puțin 250.000 de dolari.

Dragomir a fost arestat în România în noiembrie 2024 și extrădat în Statele Unite în ianuarie 2025.

El a pledat vinovat pentru o acuzație de obținere de informații de pe un computer protejat și o acuzație de furt de identitate agravat. Sentința este programată pentru 26 mai 2026 și riscă o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare pentru obținerea de informații de pe un computer protejat, urmată de o condamnare consecutivă obligatorie de doi ani de închisoare pentru furt de identitate. Cazul a fost investigat de Biroul FBI din Portland.

Avocații Benjamin A. Bleiberg și Alison M. Zitron din cadrul Secției de Infracțiuni Informatice și Proprietate Intelectuală (CCIPS) a Diviziei Penale și procurorul adjunct american Katherine A. Rykken pentru Districtul Oregon se ocupă de acest caz. Biroul de Afaceri Internaționale al Diviziei Penale a colaborat cu Ministerul Justiției din România, Direcția pentru Drept Internațional și Cooperare Judiciară și sistemul judiciar român pentru a asigura arestarea și extrădarea lui Dragomir. Departamentul de Justiție mulțumește, de asemenea, Darkweb IQ pentru asistența acordată în cadrul anchetei.