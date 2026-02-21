România, invitată de Onoare la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt 2028

177750 – 21022026 – Țara Invitată de Onoare a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt 2028 a fost stabilită: România își va prezenta literatura și cultura în calitate de țară invitată la cea de-a 80-a ediție a târgului (11–15 octombrie 2028). Ministrul culturii din România, András Demeter, și directorul Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt, Juergen Boos, au semnat acordul oficial care stabilește acest statut.

Pe lângă prezentarea literaturii române la Frankfurt, se are în vedere ca și alte sectoare culturale, precum filmul, să fie puse în valoare în cadrul programului României ca Țară Invitată de Onoare în 2028.

Începând din 1976, Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt găzduiește prezentări ale Țării Invitate de Onoare. Inițial, acestea aveau loc o dată la doi ani și alternau cu teme speciale. Din 1988, în fiecare an, o țară sau o regiune diferită își prezintă literatura și cultura la Frankfurt. Pentru Țara Invitată de Onoare, această prezentare este importantă pe două planuri: pe de o parte, literatura și cultura beneficiază de o atenție deosebită, fiind prezentate prin expoziții și un amplu program de evenimente culturale; pe de altă parte, industriile editoriale și creative au ocazia de a se adresa unui public internațional la cel mai mare târg de carte din lume.

Un obiectiv esențial al programului este creșterea numărului de traduceri din limba țării invitate în limba germană și în alte limbi. Interesul major al publicului față de Țara Invitată de Onoare reprezintă, totodată, un stimulent pentru editorii din întreaga lume de a publica titluri din țara respectivă. Astfel, programul „Țară Invitată de Onoare” al Târgului de Carte de la Frankfurt contribuie la promovarea comerțului internațional cu drepturi de autor și la circulația internațională a literaturii.

Țara Invitată de Onoare a următoarei ediții a Târgului Internațional de Carte de la Frankfurt (7–11 octombrie 2026) este Cehia, urmată de Chile în 2027. Spectrul invitaților anteriori a inclus regiuni și țări precum Noua Zeelandă, Flandra și Țările de Jos, Norvegia, Lituania, India și Filipine.