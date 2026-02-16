177700 – 16022026 – Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și Primăria Municipiului București lansează azi cea mai mare campanie pentru conștientizarea și prevenirea consumului de droguri. Se va desfășura pe tot parcursul anului 2026 și are sloganul: „România își salvează viitorul! Copiii sunt viitorul nostru!”. Deja s-au alăturat instituții publice și mai multe persoane publice.

Dacă acum 10 ani, se vorbea pe la colțuri despre droguri, astăzi cu toții știm pe cineva acaparat de acest flagel. Familii care și-au pierdut copiii într-o lume a iluziilor, tineri care și-au distrus viața. Cu toții înțelegem pericolul pe care îl reprezintă drogurile, cu atât mai mult cu cât suntem și părinți. Studiile efectuate de instituțiile de profil arată că vârsta consumatorilor a scăzut la 13 ani. Este extrem de important să venim în întâmpinarea tinerei generații cu proiecte, campanii și programe care să tragă un semnal de alarmă, folosindu-ne de educație prin artă.

Drogurile nu ajung doar la adolescenții rebeli!

Drogurile nu ajung doar în anumite cercuri!

Drogurile nu sunt un pericol îndepărtat!

Campania Dalles, lansată azi, este dedicată prevenirii consumului de substanțe psihoactive în rândul tinerilor, informează asupra riscurilor asociate consumului de droguri și promovează alternative sănătoase de dezvoltare personală prin cultură și educație.

Campania constă în:

Difuzarea unui clip video emoționant și de impact pe toate ecranele din mijloacele de transport în comun, dar și în mass-media, pe rețelele sociale. Clipul Campaniei a primit avizul favorabil din partea CNA.

Organizarea la Sala Dalles, cel puțin o dată pe lună, a Proiectului „Dialog în Viitor” ce cuprinde un spectacol de teatru pe tematica Campaniei („În Ceață”, al Asociației Culturale pentru Educație prin Artă) care aduce în atenția adolescenților pericolul consumului de droguri. Spectacolul va fi urmat de o sesiune de discuții, întrebări și răspunsuri între adolescenți și specialiști ai instituțiilor partenere de profil CNSMLA, ANPCDDA, DGPMB.

Publicul țintă al Campaniei și al Proiectului „Dialog în Viitor” este format din tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 19 ani. Prin parteneriatul cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, accesul adolescenților este direct și gratuit, făcând parte din activitatea lor extrașcolară.

Actori, cântăreți, vedete de televiziune și persoane publice s-au alăturat acestei campanii și vor posta pe paginile lor de socializare clipul Campaniei și mesaje motivaționale: Carmen Tănase, Alina Sorescu, Simona Pătruleasa, Ozana Barabancea, Mihai Petre, Romanița Iovan, Monica Anghel, Tily Niculae, Diana Bișinicu, Eugenia Șerban, Răzvan Fodor, Ana Cebotari, Mirela Vescan, Av. Adrian Cuculis.

Miercuri, 25 februarie, ora 14.00, va avea loc conferința de presă comună a instituțiilor inițiatoare și partenere la sediul CMEC „Ioan I. Dalles”, urmată de primul eveniment al Campaniei intitulat: „Dialog în Viitor”. Vor fi prezenți: Ani Crețu – director CMEC „Ioan I.Dalles”; Reprezentanți ai Primăriei Municipiului București; Florian Lixandru – inspector general ISMB; Luciana Buliga – vicepreședinte ANPCDDA; Cătălina Constantin – director CNSMLA; Inspector principal de poliție Crina Eșanu – purtător de cuvânt Poliția Capitalei; Brîndușa Răiceanu, Șef Serviciu STB S.A.

Obiectivele principale ale campaniei:

Informare și prevenire: Furnizarea de date corecte din punct de vedere medical și juridic asupra efectelor consumului de droguri.

Educație prin cultură: Organizarea în cadrul Sălii Dalles a unor spectacole de teatru care aduc în atenția adolescenților pericolul consumului de droguri și care oferă tinerilor un sentiment de apartenență și un scop.

Dialog deschis: Crearea unui mediu sigur în care tinerii pot discuta cu specialiști antidrog, psihologi, fără teama de a fi judecați sau stigmatizați.

În drumul lor spre casă, adolescenții merg cu mijloacele de transport în comun și în acest sens ne bucurăm de implicarea Societății de Transport București pentru difuzarea video-ului Campaniei în toate mijloacele de transport dotate cu ecrane LED. De asemenea, având în vedere importanța strategică a rețelei de transport cu metroul în viața cotidiană a adolescenților care utilizează aceste servicii, implicarea Metrorex S.A pentru promovarea mesajelor acestei campanii a fost extraordinară.