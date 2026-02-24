România se împrumută ceva mai ieftin

177770 – 24022026 – Dobânzile la împrumuturile statului în lei, pe termen lung, au scăzut în jurul valorii de 6,30% – cel mai mic cost de finanțare din ultimii doi ani, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Un indicator important pentru stabilitatea economică a României este costul la care statul se împrumută pe termen lung. La maturitatea de 10 ani dobânda este cu 2 puncte procentuale sub nivelul maxim atins în luna mai a anului trecut.

Concret, dacă statul se împrumuta anul trecut la 8,35% acum, prin coborârea la pragul de 6,30%, pentru fiecare miliard de lei împrumutat economisim aproximativ 20 de milioane de lei pe an.

”La prima rectificare bugetară pe care am făcut-o anul trecut, 12 miliarde de lei au mers exclusiv către plata dobânzilor. O sumă enormă, care ar fi putut fi investită în proiecte din infrastructură, sănătate sau educație. În total, în 2025, cheltuielile cu dobânzile au însumat aproximativ 50,5 miliarde de lei – vorbim despre sume imense care, din cauza gestionării neeficiente a finanțelor publice în anii anteriori, nu merg azi în investiții, ci acoperă costuri ale finanțării acumulate din trecut”, consideră Nazare.