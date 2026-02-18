România susține pensiile paneuropene

177717 – 18022026 – Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit la ECOFIN despre modul în care economiile românilor sunt protejate, economii care funcționează și ca factor de multiplicare pentru dezvoltare.

Nazare s-a referit la pensiile suplimentare europene, susținând că proiectul Comisiei Europene privind produsele de pensii ocupaționale și pentru cele paneuropene (PEPP). Acest lucru presupune introducerea unui tratament fiscal avantajos atât pentru pensile ocupaționale, cât și pentru cele paneuropene, similar celui oferit în cazul contribuțiilor la fonduri de pensii private naționale. Astfel, banii se multiplică prin investiții în proiecte strategice de infrastructură sau de energie. Este o soluție prin care câștigă atât cetățeanul (pensie mai mare), cât și țara (capital pentru proiecte majore, precum autostrăzi sau spitale).

De asemenea, Nazare a susținut un produs de pensie paneuropean care să fie „portabil”. Adică, dacă un român lucrează în mai multe țări UE, să își poată lua pensia cu el simplu, fără birocrație. Am cerut însă un tratament fiscal corect: produsele europene nu trebuie să fie avantajate în detrimentul celor naționale, pentru a nu crea dezechilibre.