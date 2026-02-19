Românii au început să creadă că și UE e vinovată de războiul din Ucraina

177729 – 19022026 – O nouă cercetare INSCOP arată că doar 55% dintre români mai văd Rusia ca vinovată de război. Scăderea este pusă pe seama dezinformării și a lipsei de comunicare a politicienilor. Datele complete vor fi prezentate astăzi, la București, în cadrul unei conferințe New Strategy Center.

După patru ani de conflict la graniță, percepția românilor despre războiul din Ucraina s-a schimbat. Un sondaj recent arată că numărul celor care consideră Rusia principala vinovată a scăzut sub 55%. Deși majoritatea încă indică Moscova ca sursă a conflictului, procentele sunt mult mai mici față de începutul invaziei.

Dacă în mai 2022 peste 71% dintre români dădeau vina pe Rusia, astăzi procentul a ajuns la 54,9%. În același timp, a crescut numărul celor care consideră că Ucraina (14,1%) sau Uniunea Europeană (9%) poartă responsabilitatea pentru începerea luptelor, arată datele din sondajul realizat de INSCOP.

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, consideră că oamenii au început să creadă și alte variante din cauza dezinformării.

„Datele arată trecerea de la un consens inițial puternic al atribuirii vinovăției pentru declanșarea războiului, către o fragmentare progresivă a percepțiilor, semn că opinia publică devine mai permeabilă la narațiuni alternative alimentate de războiul informațional fără precedent. Creșterea ponderii celor care atribuie vina altor actori decât Rusia indică nu doar polarizare, ci și o diversificare a cadrelor de interpretare geopolitică în rândul populației pe fondul eforturilor constante de influențare a populației. Aceste evoluții se datorează absenței în ultimii 4 ani a unor linii curajoase de comunicare strategică asumate de clasa politică și care să proiecteze clar și constant interesele critice ale României”, spune Ștefureac.

Lipsa de comunicare a autorităților

George Scutaru, reprezentantul New Strategy Center, atrage atenția că statul nu a explicat destul de clar riscurile de securitate.

„Această cercetare prezintă percepția românilor față de diverse teme direct legate de războiul din Ucraina sau care au legătură cu aspecte importante ce țin de securitatea țării noastre. Cercetarea validează existența unor tendințe îngrijorătoare la nivelul societății, care s-au accentuat sub presiunea unor evenimente interne și externe, a unui slab răspuns instituțional și a unor campanii de dezinformare. Situația actuală este determinată de mai mulți factori, cum ar fi comunicarea sporadică sau inconsistentă din partea elitei politice în ceea ce privește suportul pentru Ucraina, evitarea temelor legate de apărarea și securitatea României în ciuda evoluțiilor în plan internațional, lipsa de implicare în dezvoltarea unei culturi de securitate și a unei responsabilități civice atunci când vine vorba de apărarea României”, explică Scutaru.

Detalii despre sondaj

Sondajul a fost realizat de INSCOP Research la solicitarea New Strategy Center. Datele au fost culese în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului fiind de 1.100 de persoane. Eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.