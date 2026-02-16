S-a hotărât

177697 – 16022026 – Președintele Nicușor Dan a anunțat într-o postare că va participa la Consiliul de Pace în SUA, “rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump”.

“Voi participa sǎptǎmâna viitoare la prima reuniune a Consiliului Pǎcii la Washington, rǎspunzând invitației președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump. România va avea calitate de observator și voi reafirma sprijinul nostru ferm pentru eforturile internaționale de pace și deschiderea de a participa la procesul de reconstrucție din Fâșia Gaza“, a scris duminică președintele, într-o postare pe Facebook.

Președintele și-a argumentat decizia prin ”susținerea procesului diplomatic consacrat prin rezoluția adoptată în luna noiembrie de Consiliul de Securitate al ONU, inițiată de Statele Unite ale Americii.

România a susținut permanent necesitatea identificării unei soluții care să ducă la încheierea conflictului și a acordat sprijin populației civile din Fâșia Gaza, în special prin operațiuni de evacuare medicalǎ de urgențǎ”.